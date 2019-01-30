«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف بنك أبوظبي التجاري

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف بنك أبوظبي التجاري على الفئة A/‏a-1، من حيث الإصدارات طويلة وقصيرة الأجل.

جاء التثبيت عقب موافقة البنك وبنك الاتحاد الوطني على الاندماج، ثم الاستحواذ على مصرف الهلال الذي سيواصل عمله كبنك إسلامي في المجموعة الجديدة.

ومنحت الوكالة العالمية للتصنيفات نظرة مستقبلية مستقرة لبنك أبوظبي التجاري. وتبلغ إصدارات بنك أبوظبي التجاري 37.5 مليار درهم، حسب بيانات وكالة بلومبرغ.

وقالت الوكالة العالمية إن أنشطة البنوك الثلاثة التي سوف تندمج، تتكامل مع بعضها البعض، وأعربت عن الاعتقاد بأن عملية الدمج سوف تعزز من قوة العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري، القوية بالفعل في الإمارات. واعتبرت ستاندرد اند بورز أن الاندماج الثلاثي لن يسبب تغييراً كبيراً بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري ونموذج وأسلوب عمله في سوق الإمارات بعد نجاح هذه العملية، وبالتالي رأت الوكالة تثبيت التصنيف، وتوقعت مستقبلاً مستقراً للبنك.

ويستفيد بنك أبوظبي التجاري الراسخ في الإمارات من استقراره الإداري وقوة علامته التجارية. وتعتقد ستاندرد اند بورز أن بنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال سوف يقويان ويعززان مكانة بنك أبوظبي التجاري في السوق، خاصة في مجال التجزئة عن طريق تجميع قروض التجزئة، ليصل نصيب الكيان الجديد إلى 21%، مقابل 11% لبنك أبوظبي التجاري، في سوق الإقراض في الإمارات.

وفي الوقت الذي يعزز فيه بنك الاتحاد الوطني تعرض بنك أبوظبي التجاري للعملاء المحليين، فإن بنك الهلال سوف يعزز مكانته أيضاً في سوق التمويل الإسلامي.