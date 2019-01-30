«على العهد نلتقي» تكرّم 56 موظفاً متميزاً في اقتصادية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

نظمت اقتصادية رأس الخيمة لقاء لتكريم 56 من متميزي الدائرة ضمن حفلها «على العهد نلتقي»، بحضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، ومحمد المحمود نائب المدير العام، ومديري الإدارات وكافة المسؤولين وموظفي الدائرة.

وشهد الحفل عرضاً لأبرز إنجازات الدائرة للعام المنصرم، وما حققته من نتائج في العديد من الفعاليات والمبادرات الداخلية والخارجية على مستوى الإدارات والمكاتب والفرق، بالإضافة إلى نسب رضا موظفيها وشركائها وسعادتهم.

وأكد د. عبد الرحمن الشايب أن مبادرة «على العهد نلتقي» جاءت تقديراً لإنجازات الموظفين المثمرة، وتكريم حصاد جهودهم وإخلاصهم، لافتاً إلى أن هذا التكريم هو حافز لهم للاستمرار بروح الإبداع والابتكار.