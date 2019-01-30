«لوتاه لتطوير العقارات» تسلّم «ذا ويفز» في «قرية جميرا الدائرية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «لوتاه لتطوير العقارات»، أمس، استكمال وتسليم مشروع «ذا ويفز»، أحدث مشاريعها السكنية في «قرية جميرا الدائرية» وفقاً للجدول الزمني المحدد. وجاء ذلك خلال حفل التسليم الخاص الذي أقيم بتاريخ 29 يناير بحضور نخبة من الشخصيات الإدارية العليا في شركة «لوتاه لتطوير العقارات» ومجموعة من الشخصيات المعنية بالمشروع.

ويضم المشروع شققاً بمساحات تبدأ من 485 حتى 2000 قدم مربعة، وهو مكون من مبنيين بتصاميم أنيقة وعصرية يحتضنان معاً 135 وحدة سكنية.

وقال صالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: ندرك الطلب المتنامي على الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في السوق العقارية بالإمارات، ونحن حريصون على مواكبة هذه الاحتياجات وتلبيتها دون المساس بالجودة.