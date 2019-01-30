صندوق خليفة يدعم معرض «مربد» وسط مشاركة واسعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض «مربد» اليوم، والذي يقام بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع في جزيرة المارية في أبوظبي.

ويستمر حتى الثاني من فبراير 2019. ويشارك الصندوق في المعرض عبر مجموعة من المشاريع التابعة له في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة، بهدف تذليل العواقب أمام رواد الأعمال، وتقديم العون والدعم المطلوبين لمشاريعهم، بما يعزز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، ودعم مسيرة الدولة في الابتكار والإبداع.

وقال عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يولي صندوق خليفة أهمية خاصة لمعرض «مربد»، الذي يشكل بنسخته الرابعة منصة عرض مبتكرة، تعزز مفاهيم الإبداع والابتكار في صفوف الشباب، انطلاقاً من دوره المحوري في ترسيخ روح الريادة والعمل الحر لدى المواطنين، وبلـورة مسـتقبل رواد الأعمال الإماراتييـن.

وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للتراث الثقافي في المنطقة، بالإضافة إلى دعـم فـرص ريـادة الأعمـال المسـتدامة فــي جميــع أنحــاء الدولـة، مما يسهم بشكل فعال بصقل مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها الدولة».

وتتميز مشاركة المعرض لهذا العام بمجموعة متنوعة من المشاريع في قطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات والتجارة والخدمات، وأبرزها مطعم «غورميه غريل»، قهوة «بيريز»، مخبز «أوفنلي»، «ذا كيتشن»، «شوكو تشورو» كافيه، «إم إس كي للذهب والمجوهرات»، «سويل ستور» للمواد الغذائية، «سبيرانزا» لملابس الأطفال، «ليبيري» للأقمشة ومعدات الخياطة، وعطور «إليانور».