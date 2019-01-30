«بي دبليو سي»: الرؤساء التنفيذيون بالمنطقة أكثر حذراً بشأن النمو

المصدر: دبي- البيان

أصبح الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط أكثر حذراً في توقعاتهم بشأن النمو في المنطقة، وذلك حسبما أظهره الاستطلاع الثاني والعشرين للرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والذي أجرته بي دبليو سي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأشار 28% فقط من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إلى «ثقتهم الكبيرة» في نمو الإيرادات خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مقارنةً بنسبة 33% في العام الماضي وبنسبة 35% على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بالنمو متوسط المدى، أشار 40% إلى «ثقتهم الكبيرة» في نمو إيراداتهم على مدى السنوات الثلاث القادمة، وهي نسبة منخفضة قياسية في استطلاع هذا العام.

علاوةً على ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية قريبة المدى في عام 2019 من نظرائهم على الصعيد العالمي (28% مقارنةً بـ 42%).

وأشار 68% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين من المنطقة إلى أن «الفعالية التشغيلية» تأتي على رأس قائمة الأنشطة المخطط لها لتعزيز الربحية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مقارنةً بنسبة 77% على الصعيد العالمي. وكانت المفاجأة في نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين يتوقعون انخفاض عدد الموظفين، حيث بلغت أكثر من ضعف المتوسط العالمي (43% مقارنةً بـ 19%).