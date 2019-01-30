إعادة تجديد «أرجان روتانا» وإضافة 75 غرفة وعدد من المرافق

المصدر: دبي - البيان

خضع فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام لعملية إعادة تجديد واسعة شملت إضافة منطقة استقبال، تطوير الغرف، قاعات للضيافة، وإضافة عدد من المطاعم والتسهيلات التي ستثري زيارة الضيوف. وحصل الفندق على رخصة فندق فئة أربع نجوم من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالإضافة إلى الرخصة القائمة وهي شقق فندقية فاخرة.

وعلى مدار عامي 2017 ــ 2018 أجرى الفندق عملية تطوير شاملة تضمنت إضافة شقق فندقية تتكون من غرفة نوم واحدة، غرفتين، وثلاث غرف مع إطلالة على نخلة جميرا، كما رفع الفندق عدد الغرف من 167 إلى 242 بمعدل زيادة وصل لـ45%.

وقال أيمن عاشور، المدير العام للفندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام: «يسرنا أن نستقبل الشركاء والمسافرين بغرض العمل أو الترفيه في فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام للاستمتاع بالكثير من التسهيلات التي نوفرها لهم. وقد أجرينا العديد من التعديلات على الغرف من حيث التصميم والمساحات حتى يكون الفندق خياراً مميزاً للنزلاء من مختلف دول المنطقة والعالم. وسيواصل فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام تطوير الغرف ومختلف التسهيلات لتعزيز تجربة النزلاء على اختلاف ميولهم».