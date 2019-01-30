«مؤتمر توقعات السلع العالمية» بدبي 10 فبراير

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، استضافة النسخة السادسة من مؤتمر توقعات السلع العالمية بالتعاون مع شركة «ريتشكوم جلوبال سيرفيسز» التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويحمل المؤتمر شعار «سيكينغ ألفا - الاستثمار في السلع والأصول البديلة»، وينطلق 10 فبراير في مركز ألماس للمؤتمرات ببرج ألماس في دبي، وذلك بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة للمشتقات والأكثر تنوعاً في المنطقة.

وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي - السلع، مركز دبي للسلع المتعددة: شهد العام 2018 سلسلة من التقلبات في أسواق السلع العالمية، والتي ترجع بشكل كبير إلى عوامل عديدة منها تفاقم حدة التوترات التجارية وتباطؤ وتيرة النمو العالمي، إضافة إلى حدوث اهتزاز بالغ في ثقة المستثمرين.

ويبدو أن الطابع المتقلب لأنماط الطلب والسياسات سيستمر على الأرجح خلال 2019. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 من خبراء الصناعة في جلسات المؤتمر التي تتناول التوازن بين العرض والطلب وشواغل الاقتصاد الكلي والطاقة والمعادن والزراعة، بالإضافة إلى سوق العملات الرقمية المشفرة والتمويل التجاري المبتكر.

وستضم قائمة المتحدثين في المؤتمر عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، نافديب سوري، سفير الهند لدى الإمارات، ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ريمي بوداريون، شريك وحدة الاستثمارات الزراعية لدى باراك فَند منجمنت، هاكان باتشسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة هاكان أغرو، ديان هولدورف، المدير العام للمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، إدوارد بيل، مدير بحوث السلع الأولية في بنك الإمارات دبي الوطني، سانديب شيشوديا، المدير العام لمجموعة صن ميتال وهاريش باوني، المدير العام لشركة بن سبت للمجوهرات.