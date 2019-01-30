«غلف كابيتال» تتخارج بنجاح من استثمارها في «أمانة للرعاية الصحية»

Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «غلف كابيتال» لإدارة الأصول البديلة أمس أنها تخارجت بنجاح من استثمارها في «أمانة للرعاية الصحية». ونجحت «غلف كريديت بارتنرز»، وهو ذراع التمويل الخاص في شركة «غلف كابيتال»، في إجراء تخارج كامل من استثمارها في «أمانة للرعاية الصحية» بشكل مُبكّر عندما قامت الأخيرة ببيع حصة مسيطرة إلى مشترٍ استراتيجي في مجال الرعاية الصحية.

وعقب الاستثمار الأولي في 2014 والذي استخدم كرأسمال للنمو، ساعدت «غلف كريديت بارتنرز» «أمانة للرعاية الصحية» في تطبيق حوكمة مؤسسية قوية وفي تأمين المزيد من التمويل من مؤسسات مالية أخرى لإجراء المزيد من التوسّعات وإدخال أفضل الممارسات على أعمال الشركة إضافة إلى تحسين عمليات التبليغ المالي. واستطاعت «أمانة» من خلال هذه الشراكة أن تُحسّن نشاطاتها في مجال مراقبة المسؤولية الاجتماعية والبيئية ونشاطات التبليغ بما يتكيّف مع إرشادات ومعايير الأداء التابعة لمؤسّسة التمويل العالمية بحيث تتوافق مع نظام إدارة المسؤولية الاجتماعية والبيئية المعتمد لدى «غلف كريديت بارتنرز». وأصبحت «أمانة» أيضاً أول مستشفى لخدمات إعادة التأهيل المتخصصة في الإمارات التي تعتمدها اللجنة الأمريكية لاعتماد منشآت إعادة التأهيل وهي اليوم موفّر الرعاية الصحية الأوحد في الإمارات المعتمد لدى اللجنة الأمريكية في كل منشآتها وخدماتها.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «غلف كابيتال»: نحن فخورون بوصول أمانة إلى المركز الرائد في فئتها في الإمارات. ويُرسّخ هذا التخارج مسيرة جلف كابيتال وسجلّها في دعم روّاد الأعمال الذين يمتلكون رؤية، حيث توفّر لهم رأس المال للنمو وتزوّدهم بالخبرات الإضافية لمساعدة شركاتهم للوصول إلى مراكز الشركات القيادية الرائدة في السوق.