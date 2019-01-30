«غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» يطلق خطة 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت إدارة فندق «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» من فئة الخمس نجوم، الذي افتتح أبوابه العام الماضي، عن خطة عملها للعام 2019، التي تشمل إطلاق عدد من المنتجات السياحية الجديدة والجولات التعريفية لضيوف الفندق ضمن العاصمة أبوظبي.

وذلك بالاستفادة من موقع الفندق في قلب العاصمة الإماراتية على ضفاف كورنيش أبوظبي. وتتضمن خطة العمل الجديدة إضافة 3 وجهات طعام جديدة، بهدف إثراء محفظة المطاعم في الفندق والارتقاء بمشهد الضيافة.

وقال جوليان جونزالفيس، مدير عام فندق «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات»: استقطب الفندق منذ افتتاحه السياح ومسافري الأعمال من المقيمين في الإمارات ومن كل أنحاء العالم، ووضع بصمة حقيقية على خارطة السياحة والفنادق في أبوظبي».

وكان الفندق احتضن منذ افتتاحه العديد من الاجتماعات الحكومية، والمناسبات والحفلات والفعاليات، بقاعة «البطين» التي تبلغ مساحتها 1.040 متراً مربعاً، وغرف الاجتماعات التي يبلغ عددها 12، وتمكن الفندق من حصد عدد من الجوائز والألقاب كجائزة «أفضل فندق للإقامة» 2018 من مجلة «بيزنس ترافيلر»، كما تم تصنيف حوض السباحة ضمن قائمة «أفضل 50 نشاطاً في أبوظبي».