«لو سوار»: دبي قطب اقتصادي وتفكيرها في «الهايبرلوب» منطقي

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «لو سوار» البلجيكية الناطقة بالفرنسية دبي بأنها قطب اقتصادي، كما وصفت تفكيرها في تنفيذ مشروع قطار «الهايبرلوب» فائق السرعة بأنه أمر طبيعي ومنطقي، في ظل امتلاك الإمارة أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، وثالث أكبر مطار في العالم من حيث عدد المسافرين الذين يستقبلهم بصفة عامة.

وأضافت الصحيفة أن دبي تهدف من مشروع «الهايبرلوب» أيضاً إلى مساعدتها في سرعة نقل زوارها الذين سيتوافدون عليها لحضور فعاليات معرض «إكسبو دبي 2020».

ونشرت «لو سوار» أمس تقريراً عن 10 مشروعات لقطار «الهايبرلوب» حول العالم، وأولها مشروع القطار بين دبي وأبوظبي.