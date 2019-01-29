«جت إيروايز» تطلب موافقة المساهمين على زيادة رأس المال

المصدر: نيودلهي - رويترز

أكدت «جت إيروايز» الهندية، أمس، أنها ستسعى لنيل موافقة المساهمين على إصدار أسهم جديدة وتحويل ديون قائمة إلى أسهم وإجراءات أخرى خلال اجتماع خاص يوم 21 فبراير في إطار محاولات الشركة لمواصلة العمل.

وذكرت الشركة في إشعار للبورصة إنها ستطلب أيضاً من المساهمين الموافقة على أن يرشح مقرضوها أعضاء بمجلس الإدارة. وتبحث الشركة المثقلة بديون بلغت 80.52 مليار روبية (1.14 مليار دولار) في 30 سبتمبر عن صفقة تسهم في تخفيف أزمة السيولة الحادة لديها.

وتقترح الشركة في الاجتماع الاستثنائي زيادة رأس المال المساهم به لأحد عشر مثلاً إلى 22 مليار روبية من ملياري روبية بإضافة 500 مليون سهم عادي و1.50 مليار سهم ممتاز.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أن قالت الشركة في 17 يناير إنه يُجرى إعداد خطة تتضمن ضخ أموال من المساهمين وتغييرات في مجلس الإدارة. وتدين الشركة، وهي أكبر ناقلة في الهند من حيث الحصة السوقية، لطيارين وشركات تأجير وبنوك وموردين. وتفاقمت مشاكلها بفعل ارتفاع أسعار النفط والمنافسة السعرية الشديدة في السوق المحلية.