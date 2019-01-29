20 مشاركاً في «تدريب مدربي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

قام البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط من دولة الكويت بإعداد البرنامج التخصصي المتقدم «تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، في كل من أبوظبي ودبي مدة 14 يوماً، وبحضور 20 متدرباً من 10 جهات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف الإمارات.

أوضح الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج أن تنسيق هذه الدورات يأتي ضمن خطة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق أهدافه المتبلورة في إعداد الدورات التدريبية المتخصصة من أجل الارتقاء بالمستويات المقدمة في مجال تدريب المدربين في قطاع ريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن أهداف إعداد البرنامج التدريبي توفير شبكة من المدربين المعتمدين من قبل المعهد العربي للتخطيط في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول العربية، دعم الجهود الرامية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الشباب والخريجين من خلال توظيف المهارات والمعارف المكتسبة لدى الكوادر الوطنية المشاركة في هذا البرنامج المساهمة في بناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول العربية.

بالإضافة إلى إيجاد آلية مناسبة لضمان استدامة جهود بناء قدرات رواد الأعمال والعاملين في المؤسسات ذات العلاقة بتنمية ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال الدورات التدريبية تم طرح عدة محاور، منها أساسيات التدريب، ومهارات الابتكار والأساليب التدريبية الحديثة، وتم التركيز على محور أساليب التدريب في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث اختتمت هذه الدورات بالتدريبات والتطبيقات العملية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تم إعداد وتقديم هذه الدورات على يد نخبة من المدربين المؤهلين وهم: أ. د. فهد الفضالة، مستشار بالجهاز الفني بالمعهد العربي للتخطيط، أ. د. بلقاسم العباس، اقتصادي يشغل منصب كبير المستشارين بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت ورئيس لجنة الاستشارات والدعم المؤسسي. وأيضاً أ. د. إيهاب المقابلة، مستشار أيضاً في المعهد العربي للتخطيط في الكويت.

وتم اختتام الدورات التدريبية بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار مثل هذه الدورات لما فيها ما فائدة تعود بالنفع على المشاركين بشكل خاص وعلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بشكل عام وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية الأعضاء لدى معهد التخطيط العربي في الكويت.