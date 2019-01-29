اقتصادية رأس الخيمة تنفذ 32 حملة رقابية في 2018

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أكدت اقتصادية رأس الخيمة التزامها بتنفيذ حملات رقابية على أسواق الإمارة ضمن خططها الاستراتيجية من خلال الجولات الرقابية الدورية ومن خلال الحملات العامة وأنجز موظفو إدارة الرقابة والحماية التجارية 32 حملة رقابية عامة خلال 2018، انقسمت إلى 20 حملة جماعية على مختلف مناطق الإمارة و10 حملات فردية و12 حملة توعوية.وأشار فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية - بالوكالة، إلى أن قيام الدائرة بحملات رقابية وجولات تفقدية على المنشآت الاقتصادية طيلة العام يأتي في سياق حرصها على حماية المستهلكين واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة، وكشف عليون أن سلسلة الزيارات الرقابية التي ينفذها مراقبو الإدارة، تتوزع بين مهام مختلفة حيث يقوم المراقبون بأداء دورهم المعتاد للتأكد من سير عمل الأسواق حسب المعايير والمواصفات المطلوبة في الأنظمة والتعليمات السارية، ولكشف وجود منتجات مغشوشة وغيرها من المجالات.

ودعا عليون أفراد المجتمع للتعاون مع الإدارة للإبلاغ عن أيّة ممارسات أو منتجات مقلّدة في السوق، لما لهذا التعـاون من حس وطني وشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن، ولذا نرجو من الجميع التواصل مع الإدارة عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديم استفسارات وملاحظات عبر الواتس آب.