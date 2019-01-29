إطلاق «بن عرار- إيستيلو» العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أبرمت شركة «بن عرار» القابضة الإماراتية اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة إيستيلو الأسترالية، جرى بمقتضاها تأسيس شركة «بن عرار - إيستيلو» العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية.

وجاء إطلاق الشركة الجديدة في اجتماع عقد في أبوظبي مؤخراً حضره عمير سعود بن عرار الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة بن عرار القابضة، وأمل بوسلامة من شركة بن عرار القابضة، وبول أوغلفيو وكليفورد أولسون من مجموعة إيستيلو الأسترالية.

ووجد ممثلو كلتا الشركتين فجوة في العديد من أسواق العالم، التي تحتاج إلى إدارة فندقية مهنية محترفة، مدعومة بنتائج قوية مع اختيار أفضل امتياز للعلامات الفندقية التجارية حول العالم.

ومن خلال الخبرة الدولية الواسعة التي يتمتع بها المدير التنفيذي كليفورد أولسون، ستعمل الشركة الجديدة نيابة عن مالكي الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية على افتتاح وتشغيل وتقديم تجارب رائعة للنزلاء والموظفين والمجتمع، مع توفير عوائد قوية للملاك.

خيارات الإدارة

وقال عمير سعود بن عرار الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة بن عرار القابضة: «أجرينا اتصالات مع العديد من ملاك الفنادق الذين يسعون للحصول على المشورة بشأن خيارات الإدارة، والذين أجابوا بأنهم لا يملكون أي خيار سوى التنازل عن إدارة فنادقهم لشركات السلاسل الفندقية. والواقع فإن ما نقدمه هو استراتيجية إدارة موجّهة مباشرة إلى الملاك». ومن جهته قال كليفورد أولسون، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة: «أنا متحمس للعمل مع عمير الظاهري وشبكته الواسعة من مديري ومالكي الأصول الفندقية لتحقيق نتائج رائعة».

ومن الجدير ذكره أن عمير الظاهري يمتلك شبكة واسعة من المعارف في مجال الضيافة، ومن خلال عمله في مجال الاستثمار العقاري يُمكنه إتاحة العديد من الفرص لتطوير الفنادق والمنتجعات الموجودة في محفظة عقارات معارفه الحالية.

وتمتلك مجموعة إيستيلو حالياً 6 فنادق في أنحاء أستراليا، تتنوع ما بين الفنادق الجاهزة أو بانتظار تصريح الموافقة على التطوير جنباً إلى جنب مع وجود العديد من المفاوضات لإدارة عدد من الفنادق الأخرى في عدة مناطق حول العالم.

ويتمتّع كليفورد أولسن بشهرة واسعة بوصفه خبيراً فندقياً عالمياً، مع خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال الإدارة العليا، وتتنوع خبرته بين إدارة فنادق الشركات، وفنادق المطارات، والمنتجعات، والشقق الفندقية.