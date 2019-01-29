«أُوبو» توسّع حضورها في المنطقة بتدشين مقرها الإقليمي الجديد في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتحت «أُوبو» OPPO العلامة التجارية المتخصصة عالمياً في الهواتف الذكية، مقرها الإقليمي الثاني في دولة الإمارات، لتصبح دبي بذلك مركزاً رسمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو العالمية التي تنتهجها الشركة وتجسيداً لتقديرها البالغ لمكانة دبي الفريدة بوصفها مركزاً إقليمياً للأعمال والابتكار التقني.

وتلي الخطوة إعلان الشركة عن خطتها لإطلاق سلسلة R17 في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها OPPO أحد أجهزتها من سلسلة R التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة إلى الفئة العالية في المنطقة. كما يعد الافتتاح جزءاً من استراتيجية النمو العالمي لـOPPO.

وسيكون المقر الجديد قاعدة لجميع المبيعات وعمليات التوزيع والتسويق في المنطقة لشركة OPPO، ونقطة انطلاق نحو تعزيز شراكاتها التقنية مع الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.

وسيشرف المقر أيضاً على جهود التوسع المتواصلة في الشرق الأوسط، حيث تعمل الشركة حالياً على تقييم إمكانات دخولها أسواقاً جديدة على غرار السعودية عام 2019.

وشهدت OPPO نمواً سريعاً خلال العام الماضي، حيث إن أكثر من 200 مليون عميل باتوا يستخدمون هواتفها الذكية، لترتقي بذلك إلى مصاف أفضل 5 علامات تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم بحسب تقارير مؤسسة البيانات العالمية (آي دي سي).

ووسّعت OPPO نشاطها التجاري في عالم الهواتف الذكية في 30 دولة ومنطقة لتغطي آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مقدمةً منتجاتها وخدماتها لأكثر من 400 ألف نقطة بيع، وكانت الشركة قد شرعت بداية بتقديم منتجاتها في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط عام 2015 وأسست فيما بعد مكتباً لمبيعاتها الإقليمية في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2016.

يذكر أن OPPO تصنف من ضمن أكثر ثلاث علامات تجارية للهواتف الذكية في مصر، إضافة إلى انتشارها الواسع بين فئة الشباب هناك.

وعلى مدار العام الماضي، بدأت OPPO بتعديل خط إنتاجها في المنطقة، بما في ذلك إطلاق هاتفها الذكي الرائد OPPO Find X في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2018. وتعتزم الشركة مواصلة تقديم سلسلة منتجاتها من الهواتف الذكية الاستثنائية بما يتناسب مع أذواق الشباب في المنطقة.

وقال أندي شي، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تولي OPPO أولوية قصوى لروح الشباب في منتجاتها، وتحرص على إطلاق منتجات تجمع بين التقنيات المتطورة والتصاميم المميزة لتزويد العملاء بتجربة رائعة تثري حياتهم الرقمية. وتحتضن منطقة الخليج العربي على وجه التحديد سوقاً واعدة معظمها من الشباب الشغوفين بالتواصل والتفاعل عبر الهواتف الذكية والحريصين على اقتناء أحدث التقنيات».

وإضافة إلى طرح تقنيات الهواتف الذكية المتطورة في دولة الإمارات ستسهم OPPO في توفير فرص العمل محلياً وتعزيز الابتكار بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن عزمها رفع استثماراتها العالمية في البحوث والتطوير إلى 1.43 مليار دولار تقريباً في 2019، بزيادة 150% مقارنة بالعام السابق، ما سيتيح لها استكشاف آفاق جديدة في مجالات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، وجميعها من أبرز أولويات تطور وازدهار البنية التحتية التقنية في دولة الإمارات.

سلسلة

على مدار 2018 بدأت OPPO بتعديل خط إنتاجها في المنطقة بما في ذلك إطلاق هاتفها الذكي OPPO Find X في دولة الإمارات في سبتمبر 2018. كما تعتزم الشركة مواصلة تقديم سلسلة منتجاتها من الهواتف الذكية الاستثنائية.