«إمباور» توفر خدمات تبريد المناطق لأربعة من أكبر 5 مشاريع قيد الإنجاز بدبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» توفير خدمات تبريد مناطق لأضخم 4 مشاريع جديدة سيتم إنشاؤها خلال العام الجاري بدبي والتي تم الإعلان عنها مؤخراً وهي: مشروع «دبي أرينا»، ومشروع توسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس على جزيرة نخلة جميرا، ومشروع جي بي آر 1، وأخيراً مشروع مسجد مركز دبي المالي العالمي، بقدرة إجمالية تصل إلى 19.25 ألف طن تبريد، والمشاريع الأربعة تأتي ضمن 5 مشاريع كبرى سيتم إنجازها خلال العام، وهي تمثل نصف المشاريع الكبرى المقرر افتتاحها بمنطقة الخليج هذا العام، وفق ما ذكرته مجلة «كونستراكشن ويك أونلاين».

كانت «إمباور» وقّعت اتفاقية مع شركة «مراس»، لتزويد مشروع «دبي أرينا»، وهو أكبر استاد مغلق ومكيف، ويعد أحدث وأكبر وجهة سياحية للفعاليات العالمية والعروض الحيّة في المنطقة. وستقوم «إمباور» بتوصيل شبكة إضافية لتبريد المناطق لتوسعات سكن ومنتجعات رويال أتلانتس على جزيرة نخلة جميرا، حيث قامت إمباور، سابقاً، بإنشاء محطة تبريد خاصة تزود المجمع ومحطة المبدلات الحرارية للحوض المائي الخاص بالكائنات البحرية الموجودة في فندق أتلانتس، وغرفة تنقية المياه التابعة له.

كما ستقوم إمباور بتوفير خدمات التبريد لمشروع مسجد مركز دبي المالي العالمي، الذي يقع في إطار مشروع جيت أفينيو. وآخر مشروع ستقوم إمباور بتزويده بخدمات تبريد مناطق هو مشروع جي بي آر 1 الواقع في جميرا بيتش ريزدنس، والمشروع عبارة عن مجمع سكني يتألف من شقق فاخرة حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع دبي للعقارات بهذا الخصوص.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور: تعمل إمباور جاهدة على دعم جميع المشاريع التي يجري إطلاقها سنوياً في دبي، ولا سيما المشاريع العمرانية، فبالإضافة إلى أنها تعزز البنية التحتية للمؤسسة التي تبلغ حالياً 1,430 مليون طن من التبريد، من خلال توفير خدمات تبريد لأكثر من 1090 مبنى، وزيادة قاعدة متعامليها البالغة أكثر من 100 ألف، فإنها تعزز من الشراكات بين إمباور والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، التي تتشارك نفس الرؤى والأهداف في دعم المشاريع التنموية والمستدامة، والمحافظة على البيئة.