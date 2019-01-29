«تبريد» تطلق «مبادرة إثراء» للتطوير والتنمية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أمس إطلاق «مبادرة إثراء» الأولى من نوعها لتطوير الكوادر البشرية وإعداد قادة المستقبل لقطاع طاقة المناطق.

وتهدف «مبادرة إثراء» إلى بناء مجموعة من المواهب تتمتع بمهارات عالية وإلى تطوير الكوادر البشرية من خلال تيسير تبادل المعرفة والابتكار بين قطاع تبريد المناطق والأوساط الأكاديمية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، وصقل المواهب الاستراتيجية لدعم الاستدامة البيئية والأهداف الطموحة للاقتصاد الأخضر المتضمن في الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار شامل لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر. كما تتماشى المبادرة مع أهداف برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، والتي تركّز على تطوير التكنولوجيا، وتشجيع المواهب ودعم البحوث.

وتقوم «مبادرة إثراء» على خمس دعائم تهدف بشكل رئيس إلى خلق الفرص المناسبة لخريجي كليات الهندسة من خلال تزويدهم بالمعارف، والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لشغل مناصب قيادية في قطاع طاقة المناطق.

وتشمل هذه الدعائم، تنظيم محاضرات من قبل المختصين في شركة تبريد لنقل المعارف وتحسين فهم قطاع طاقة المناطق؛ وبرنامجاً لبناء القدرات يتميز بعقد الدورات التدريبية اللازمة للعمل، وبرامج تدريب الطلاب الجامعيين، وبرامج إعداد الخريجين الجدد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل ومساعدتهم على تحسين أدائهم الوظيفي، بالإضافة إلى جولات تعليمية في محطات تبريد المناطق تهدف إلى تطوير الفهم حول كيفية وضع النظرية الهندسية المستدامة موضع التنفيذ؛ وتشكيل مجموعات بحثية تعاونية لدفع عجلة التقدم العلمي في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات المستدامة؛ فضلاً عن برنامج المنح الدراسية.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: تقوم تبريد بتوظيف خبراتها الطويلة لتطوير وصقل مهارات الجيل القادم من قادة قطاع طاقة المناطق من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة، وتقديم التوجيهات والخبرات العملية لخريجي كليات الهندسة والإدارة.

وأهلت الشركة في 2018 ما يزيد على 40 مواطناً من الخريجين والعاملين في الشركة ضمن برامج تدريبية مختلفة توفّر فرصاً لبناء مستقبلٍ مهنيٍ مميز يرتكز على تطوير المهارات واكتساب الخبرات العملية. وبلغت نسبة التوطين 39٪ كما في نوفمبر 2018.