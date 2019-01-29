«دوكاب» تدشن تعاونها مع «ألمادن الإمارات فورتشن باور» لدعم الطاقة النظيفة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعت «دوكاب» اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «ألمادن الإمارات فورتشن باور» المشروع المشترك بين مجموعة «الإمارات فورتشن» ومجموعة «ألمادن» الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والمتخصصة في مجال تطوير منتجات الطاقة الشمسية. يأتي ذلك في إطار سعي الشركة نحو دعم قطاع الطاقة النظيفة.

وفي ظل امتلاكها لعددٍ من مشاريع تطوير محطات الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وآسيا الوسطى، اختارت «إيه إي إف بي» شركة «دوكاب»، المتخصصة في تصنيع كابلات الطاقة في الشرق الأوسط، لتوفير احتياجاتها من الكابلات. وستقوم «دوكاب»، التي تقدم منتجات مبتكرة ذات جودة عالية، بتزويد مشاريع محطة الطاقة الشمسية التابعة لـشركة «إيه إي إف بي» بكابلات الطاقة المتجددة ومكونات التصنيع الفرعية ذات الصلة.

وباتت مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة أولوية قصوى في الإمارات حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية المركزة والذي يتم تشييده بتكلفة إجمالية تبلغ 14.2 مليار درهم، ويندرج في إطار استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050.

وقال المهندس جمال الظاهري، رئيس مجلس إدارة «دوكاب»: يمثل استمرارنا في تطوير قطاع الطاقة النظيفة بالتعاون مع إيه إي إف بي خطوة في غاية الأهمية ، كونها تؤكد التزامنا الدؤوب تعزيز ممارسات الاستدامة في شركتنا والمجتمع على حد سواء. ونحن فخورون بتزويد قطاع الطاقة البديلة في المنطقة بالكابلات وغيرها من الملحقات التي تحمل شعار صنع في الإمارات، والتي تمتثل لأرقى معايير الجودة الدولية، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية.

وقال غانم المزروعي، رئيس مجلس إدارة إيه إي إف بي: نحرص في الشركة على استخدام منتجات محلية الصنع في الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية التي نطورها.