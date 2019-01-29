«سياحة رأس الخيمة» تفتتح مكتباً في براغ

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ـــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن افتتاح أول مكتب تمثيلي دولي لها في العاصمة التشيكية براغ لإدارة نشاطاتها والإشراف على جهودها الترويجية في أوروبا الوسطى والشرقية، تماشياً مع «استراتيجية الوجهة 2019-2021» وأهدافها بعيدة المدى لتعزيز حضور إمارة رأس الخيمة في الأسواق العالمية الرئيسية.

وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يقع المكتب الجديد في أحد أهم مراكز الاقتصاد والنقل والتواصل في المنطقة، ليلعب دوراً محورياً في الترويج لإمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والمغامرات ودفع عجلة جهودها الرامية لتنمية عدد زوارها، وشهدت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية اهتماماً متنامياً بإمارة رأس الخيمة على مدار السنوات القليلة الماضية وتزايداً في عدد الزوار إلى الإمارة سنوياً، حيث سجل عدد الزوار من جمهورية التشيك وهنغاريا ارتفاعاً بنسبة 18.4% و11.4% على التوالي خلال عام 2018 مقارنة مع العام السابق.

وأضاف مطر: تعتبر بلدان أوروبا الوسطى والشرقية من أسرع أسواقنا نمواً، وقد تصدرت مراراً قائمة أبرز عشر دول مصدرة للسياح إلى رأس الخيمة، ومن هنا تأتي أهمية افتتاح مكتبنا التمثيلي في براغ لدعم نشاطاتنا الترويجية وتوسيع شراكاتنا في القطاع، ومساعدتنا في تنمية الإمكانات الكبيرة التي توفرها المنطقة للأسواق الخارجية.

48 ألف مسافر

أوضح مطر، اختار نحو 48 ألف مسافر من أوروبا الوسطى والشرقية العام الماضي إمارة رأس الخيمة كوجهة لقضاء عطلتهم، وقد أفضى الاهتمام المتزايد الذي أظهرته هذه الأسواق إلى إطلاق رحلات جوية مباشرة تربط بين مطار رأس الخيمة وعدد من المدن الرئيسية في بولندا تضم وارسو وكاتوفيتسه وبوزنان وفروتسواف، إضافة إلى رحلات مباشرة إلى براغ في جمهورية التشيك.

وشهد عام 2018 أيضاً تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية للمنطقة للعام المقبل، شملت الندوات عبر الإنترنت، وفعاليات التواصل، وورش العمل، ورحلات تعريفية للقطاع، وحملة ترويجية حصرية لإمارة رأس الخيمة في فبراير 2019.