«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى طشقند 11 مارس

المصدر: Ⅶ دبي ـــ البيان

أعلنت شركة فلاي دبي، أنها ستبدأ بتسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. وستبدأ الرحلات اعتباراً من 11 مارس 2019 بواقع خمس رحلات أسبوعياً لتصبح رحلات يومية بدءاً من 31 مايو 2019.

وبدأت فلاي دبي خدماتها إلى منطقة وسط آسيا منذ نوفمبر 2010، حيث أطلقت رحلات إلى عاصمة تركمنستان عشق أباد، تبعتها برحلات إلى العاصمة القرقيزية بيشكيك في فبراير 2012، ثم دوشانبه في طاجكستان في أبريل 2013، والاماتا في سبتمبر 2014، والأستانة في أكتوبر 2015، ثم شيمكنت في كازخستان في 2018. ومع بدء الرحلات إلى الوجهة الجديدة ترتفع رحلات فلاي دبي إلى 33 رحلة أسبوعياً إلى 7 مدن في منطقة وسط آسيا.

أول ناقلة إماراتية

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بأن نكون أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى طشقد لتعزيز العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان من خلال هذه الرحلات المباشرة. الرحلات الجديدة ستعمل على خلق الفرص لمزيد من تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتسهيل حركة التجارة والتي تأتي ضمن التزامنا بفتح الأسواق الجديدة غير المخدومة برحلات طيران، والتي توفر خيارات أوسع للسفر إلى دبي وما بعدها».

من جهته، قال جيهون أيفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «نحرص على توفير الراحة للمسافرين عبر الرحلات المباشرة بين دبي وطشقند. ونتطلع لأن يكون الخط الجديد خياراً مفضلاً للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن مغامرات جديدة على مسافة طيران قصيرة من مركزنا التشغيلي في دبي».