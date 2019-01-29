مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا تبدأ الإنتاج قريباً

المصدر: Ⅶ أبوظبي-البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن وصولها إلى المرحلة النهائية من أعمال تجهيز مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا لبدء تشغيلها الإنتاجي، حيث تعد المصفاة أحد مشاريع الشركة الضخمة، وتتطلب عملية تجهيزها للتشغيل الإنتاجي تنفيذ مجموعة من العمليات الجزئية لاختبار معداتها وأنظمتها، قبل بدء تشغيلها الفعلي المقرر خلال النصف الأول من هذا العام.

وتعمل الشركة حالياً على اختبار قسم عملية الهضم في المصفاة باستخدام الماء الساخن. وتمثل عملية الهضم المرحلة الأولى من أصل أربع مراحل من طريقة باير لإنتاج الألومينا. ويتم إنتاج الألومينا من خام البوكسيت، وهو المادة الخام لإنتاج الألمنيوم. وتتطلب العملية تسخين خليط من البوكسيت المسحوق مع الصودا الكاوية إلى حرارة 270 درجة مئوية باستخدام البخار الساخن.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمصفاة الطويلة للألومينا نحو 3.3 مليارات دولار، وهي أول مصفاة للألومينا في الإمارات والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعمل الشركة أيضاً على تطوير مشروع تشييد منجم للبوكسيت ومرافق التصدير التابعة له في جمهورية غينيا غرب أفريقيا، ويتوقع أن تصل أولى صادرات البوكسيت من المنجم إلى الإمارات خلال النصف الثاني من العام 2019.

وتشغيل المصفاة بأكملها يتطلب الانتهاء من عدة إجراءات على حدة والتي يتجاوز عددها 80000 إجراء، وتتضمن مصفاة الطويلة للألومينا نحو 9500 مُعَدَّة و222 خزاناً، وعدداً من الأنابيب يكفي لوصل أبوظبي بمسقط، وعدداً من الكابلات يمتد طولها من أبوظبي إلى القاهرة.

وتجري عملية اختبار تجهيزات المصفاة وخطوط الأنابيب فيها بتمرير المياه الساخنة تحت ضغط مرتفع بطريقة تحاكي ظروف التشغيل الإنتاجية، وتعتبر هذه العملية الخطوة الأخيرة للتأكد من جاهزية معدات المنشأة لاستقبال المواد الكيميائية الداخلة في عملية الإنتاج.

وتجري الشركة عمليات إعداد الأقسام الأربعة الرئيسية في مصفاة الطويلة للألومينا وفق ترتيب مخطط بعناية، بالوصول إلى المرحلة النهائية في طريقة باير، وذلك بعد اكتمال مرحلة التشغيل التجريبي لمرحلة المعالجة الأخيرة وهي «التكليس»، في شهر ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت محطة الطويلة لتوليد الطاقة الكهربائية التابعة للشركة بضخ البخار الذي تحتاجه مصفاة الألومينا الجديدة عبر أنابيب تربط بينهما. وتنتج محطة الطاقة الكهرباء والبخار اللازمين لعمل مصهر الألمنيوم التابع للشركة، إلا أن اعتماد مصفاة الألومينا على البخار الذي تنتجه محطة الطاقة يرفع أيضاً الكفاءة الإجمالية لاستهلاكها من الطاقة.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: «يشكل إنجاز اليوم تقدماً جيداً في عملية الإعداد المعقدة لمصفاة الطويلة للألومينا مع اقتراب الموعد المقرر لبدء التشغيل الإنتاجي، وذلك وفق الجدول الزمني المتسلسل الذي رسمناه قبل بدء مرحلة البناء. ونتطلع الآن إلى الانطلاق لمرحلة الإنتاج بدعم من منجم الشركة في غينيا لتصبح الشركة إحدى أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الألمنيوم في العالم».

ويأتي مشروعا مصفاة الطويلة ومنجم البوكسيت في غينيا في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتوسعة أعمالها ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم، فضلاً عن ترسيخ مكانتها على الصعيد الدولي. ويشكل المشروعان أيضاً مصدراً جديداً للدخل للشركة ويؤمن لها إمدادات المواد الأولية التي تحتاجها صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات بصورة منتظمة وبأسعار تنافسية.

ومع دخول مشروع المصفاة حيز التشغيل الكامل من المتوقع أن تنتج المصفاة نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، ما يلبي 40% من احتياجات الشركة، الأمر الذي سيقلل من الاعتماد على الواردات