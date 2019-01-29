89.14 مليون مسافر عبر مطار دبي 2018 بنمو 1 %

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار إلى 89.14 مليون مسافر في 2018. وبعيداً عن أرقام المسافرين، فقد حظي مطار دبي الدولي بعام ناجح على مستوى خدمة العملاء بتحقيق أوقات انتظار أقصر، وتوفير مرافق جديدة تجارية وترفيهية لتعزيز تجربة المسافرين.

وذكر التقرير الصادر عن مطارات دبي أن إجمالي عدد المسافرين، الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي بلغ 89.14 بنمو 1% مقارنة بالعام 2017. واستطاع المطار تجاوز حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي وذلك في شهر يوليو، حيث بلغ الرقم 8.2 ملايين مسافر وشهر أغسطس بـ 8.4 ملايين مسافر مما جعله الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار منذ تأسيسه في العام 1960.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: إن عوائد مطارات دبي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، بسبب إضافة خطوط جوية وخدمات جديده إلى جانب توفير نطاق أوسع من المنتجات لعملائنا.

وأضاف أن العام 2018 كان حافلاً بالنجاحات والإنجازات حيث استقبلت مطارات دبي نحو 90 مليون مسافر وشهد العام استقبال المسافر رقم مليار، كما فاز المطار بالعديد من الجوائز على خدمات الركاب والشحن وشارك في العديد من المبادرات المجتمعية المحلية كما شهد المطار تطورات في خدمات الطعام من خلال إضافة العديد من المطاعم مثل هارد روك ونيوتيلا وغيرها.

وأضاف: خلال العام 2018 خطونا خطوات جديدة على صعيد الخدمات، حيث نجح بتخفيض فترات الانتظار بنسبة 28% من خلال الجهود المستمرة والتعاون الوثيق مع الشركاء، كما شهدنا خلال العام 2018 شراكة متنامية بين طيران الإمارات وفلاي دبي، حيث قامت فلاي دبي بنقل 11 من رحلاتها إلى مبنى 3، الأمر الذي أسهم في زيادة سهولة عمليات الربط. وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن مطارات دبي قامت بتعزيز خدماتها للمسافرين القادمين من الصين كجزء من استراتيجيتها حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة سي تريب الصينية أكبر شركة سياحية في الصين.

وأوضح أنه خلال العام الماضي أكمل المطار توسعة المرحلة الأولى من دبي ورلد سنترال الذي أصبح يوفر الآن قدرة استيعابية تصل إلى 26 مليون مسافر.

واحتفظت الهند بتصدرها لقائمة أكثر الوجهات تعاملاً مع مطار دبي خلال العام الماضي، حيث سجلت 12.27 مليون مسافر، بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين، بينما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة حيث سجلت 6.47 ملايين مسافر، تلتها المملكة المتحدة بفارق بسيط حيث سجلت 6.28 ملايين مسافر، ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة تأتي الولايات المتحدة 3.2 ملايين مسافر، والصين3.5 ملايين مسافر، بنمو 6% وروسيا 1.5 مليون مسافر بنمو 14.5%.

أما في ما يتعلق بالمدن الأكثر نشاطاً مع مطار دبي، فقد تصدرت لندن أكثر الوجهات تعاملاً مع المطار، حيث سجلت 3.8 ملايين مسافر، ثم مدينة مومباي بـ 2.5 مليون مسافر، والكويت 2.2 مليون مسافر.

وشكلت أوروبا الشرقية أسرع المناطق نمواً بنسبة نمو تبلغ 16.7%، تلتها رابطة الدول المستقلة بنسبة 12.9%، ثم أفريقيا بنسبة 9.8%. واحتفظت حركة الطيران خلال العام الماضي بثباتها النسبي بعدد 408 آلاف و251 رحلة (بانخفاض 0.3%)، بينما شهد متوسط عدد المسافرين في الرحلة زيادة ليصبح 226 مسافراً (1.3%) سنوياً.

وانخفضت أوقات الانتظار بمتوسط نسبته 28% في عام 2018، بفضل تطبيق التقنيات والأنظمة الحديثة، على رأسها البوابات الذكية التي طبقتها إدارة (إقامة دبي) لتسهيل مرور المسافرين عبر هذه البوابات التي تعتبر من الأفضل عالمياً. وتعامل مطار دبي الدولي مع ما مجموعه 2 مليون و641 ألفاً و383 طناً من البضائع بانخفاض 0.5% على مدار عام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وعلى صعيد الحقائب فقد تعامل نظام الحقائب في مطار دبي الذي يعتبر الأطول من نوعه في العالم ( 175 كلم) مع 74 مليوناً و900 الق حقيبة في العام 2018 بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة مع العام 2017.