عبدالله المويجعي:تطوّر الوكالات التجارية في بيئة تتسم بالحوكمة والشفافية

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أهمية التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء، وخاصة قرار تعديل أحكام قانون الوكالات التجارية، بما يضمن تنافسية القطاع الاقتصادي للدولة ومرونته وإعطاء الفرصة للشركات العائلية للاحتفاظ بوكالاتها والتحول إلى شركات مساهمة كبيرة تصب في نمو القطاع الاقتصادي وتنعش أسواق الأسهم بدخول مستثمرين جدد وتزيد من جذب الاستثمارات المباشرة.

وذكر أن التعديلات الاختيارية أضفت مزيداً من المرونة في تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة الأمر الذي يساهم في نمو تلك الشركات وتوسعها محلياً وإقليمياً ودولياً، وضمان استمرارية الشركات العائلية على مستوى الأجيال اللاحقة وإمكانية النمو والاستدامة مع تطور الوكالات التجارية في بيئة تتسم بالحوكمة والشفافية وتحولها لشركات ضخمة تستطيع المنافسة عالمياً.

ولفت إلى أن القرار سيوفر قناة استثمارية آمنة وجاذبة من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة لإيجاد السيولة المادية التي تُمكن الشركات العائلية من نمو أعمالها وتوسعها ما سينعكس إيجابياً على أسواق المال والأسهم وينعشهما. وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة في سن القوانين وإيجاد بيئة تشريعية متجددة إلى جانب المقومات والأدوات التحفيزية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال البنية التحتية.