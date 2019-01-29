فهد القرقاوي: تعزيز التكامل لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

المصدر: Ⅶ دبي- بشار باغ

أكّد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن اعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل خطوة مهمة لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الدولة، ولفت إلى أن المهام المنوطة باللجنة، التي تشمل النظر في الطلبات الواردة بشأن تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ستعزز التكامل والتنسيق في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات الاستراتيجية التي تعزز من مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات. ولفت إلى أن هذا القرار يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لدعم الجاذبية الاستثمارية للدولة وتحفيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات.

وأوضح القرقاوي الذي يشغل منصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA)، أن اعتماد اللجنة يأتي في إطار الخطوات التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لسنة 2018، مشيراً إلى أنه يسهم في تعزيز الأطر التشريعية والقانونية الناظمة لحركة الاستثمار الأجنبي ويحفز تأسيس المشاريع الاستثمارية الأجنبية ويطورها كماً ونوعاً.