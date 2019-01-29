اقتصادية دبي تطلق 5 مبادرات بملتقى شراكة الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي ــــ بشار باغ

تشهد الدورة الثالثة لملتقى شراكة مجتمع الأعمال الذي تنظمه اقتصادية دبي يوم الأربعاء 30 يناير إطلاق 5 مبادرات حيوية لمجتمع الأعمال.

وكشف محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي أن أولى المبادرات الثلاث التي سيتم إطلاقها رسمياً في الملتقى تشمل النسخة المطورة من تطبيق «Engage DXB»، وهو منصة تفاعلية ذكية طورتها اقتصادية دبي للتفاعل ما بين الشركات العاملة في الإمارة، وتشمل المنصة قاعدة بيانات الشركات المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة، كما سيتم توسيع نطاقها لاحقاً لتشمل الشركات العاملة في المناطق الحرة.

إشراك فاعل

ويوفر التطبيق حزمة من الخدمات تشمل المناقصات التي يتم طرحها على «تجاري»، بالإضافة إلى إمكانية عرض خدمات ومنتجات كل شركة والإعلان عن الفعاليات التخصصية التي تنظمها الشركات مما يتيح إشراك مجتمع الأعمال بشكل فاعل، ويتميز التطبيق عن المنصات المشابهة على غرار «لينكدإن» على سبيل المثال، بأن جميع الشركات المسجلة هي منشآت تجارية موثقة في سجلات اقتصادية دبي فضلاً عن تسجيل مسؤولي كل شركة بحسب أرقام الهوية الرقمية، مما يعطي مصداقية وثقة أكبر بين مختلف الأطراق المعنية، ويتضمن التطبيق أيضاً الخدمات التي تقدمها اقتصادية دبي. ولفت إلى أن الدائرة تجري مباحثات مع المصارف والمؤسسات المالية لإضافة خدمات مالية إلى التطبيق.

تغييرات جذرية

وتتجسد المبادرة الثانية في دراسات استشراف المستقبل التي ترصد العوامل المستقبلية المؤثرة على اقتصاد دبي، وأوضح السعدي أن الدراسات التي ستصدرها الدائرة حددت 28 توجهاً مؤثراً يمكنها إحداث تغييرات جذرية في مختلف القطاعات، مما يعزز قدرة الجهات الحكومية والقطاع الخاصة على التحضير لمواكبة المتغيرات المستقبلية والتي تفرضها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ورش متخصصة

وتشمل المبادرة الثالثة مختبرات اقتصادية دبي للمستقبل، وتشمل ورش عمل تتخصص كل منها في قطاع معين، مع إشراك ممثلين عن كل فئات القطاع بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية بعمل القطاع، ليتم مناقشة أبرز الفرص والمستجدات المستقبلية والخروج بمقترحات وحلول تساعد على تجاوز التحديات ليتم تقديمها للجهات الحكومية المعنية.

والمبادرة الرابعة منصة حوارية لمناقشة التحديات المستقبلية لقطاع التجزئة بإمارة دبي، بهدف لتعزيز تنافسية القطاع وتجهيز البنية التحتية لمواكبة المستجدات المتلاحقة وتهيئة العاملين لتبنيها مما يعزز من نمو قطاع التجزئة وتوسيع مساهمته في الاقتصاد المحلي.

وسيشارك في المنصة خلال فعاليات الملتقى آندريا جوردن، مدير إدارة بيع التجزئة في حي دبي للتصميم، وراهول ميسرا، نائب الرئيس في مجموعة أعمال التجزئة بمجموعة ايروس، ومنى النعيمي خبير باقتصادية دبي، والدكتور علي العزاوي، مستشار في دبي الذكية، ودارمن فيد، الرئيس التنفيذي للتجارة الإلكترونية في مجموعة أبرال، والدكتورة كاثي شين، بروفيسور في جامعة وولنغونغ. وتتضمن المبادرة الخامسة إضافة جائزة خاصة بالمؤسسات غير الربحية إلى جوائز دبي للجودة، وذلك بهدف تحفيز تبني أفضل المعايير والممارسات الإدارية والمؤسسية في هذه الفئة من المؤسسات.

سياسات وخطط

ويجمع ملتقى شراكة مجتمع الأعمال 2019 التي يقام تحت شعار «شراكة، استشراف، تعاون»، ما لا يقل عن 300 من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال، إلى كبار المسؤولين وأصحاب القرار من القطاع الحكومي، وأتي الملتقى في دورته الثالثة كمبادرة تجمع ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعاون معاً من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام. وتهدف شراكة مجتمع الأعمال مع استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تطوير السياسات والخطط الاقتصادية لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي.

أجندة

تتضمن أجندة الملتقى سلسلة من النقاشات والجلسات الحوارية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من النتائج حول كيفية تأثير التوجهات العالمية البارزة على قطاعات الأعمال في دبي، ويتضمن الحدث، جلسة نقاشية يشارك فيها كل من: المهندس محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وعبدالله البسطي الأمين العام في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.