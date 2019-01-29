غرفة دبي تبحث مع هامبورغ التعاون في قطاعات مستقبلية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات المستقبلية الهامة مع وفد رفيع المستوى من مدينة هامبورغ الألمانية ترأسه بيتر تشينتشير، عمدة مدينة هامبورغ ورئيس مجلس الشيوخ في المدينة، وذلك خلال زيارته مقر الغرفة أمس.

استقبل الوفد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث ناقش الجانبان الشراكات الاقتصادية في حلول المدينة الذكية ومجالات النقل الذاتي وتقنية البلوك تشين والطباعة الثلاثية الأبعاد.

واستعرض الطرفان العلاقة الاستراتيجية، التي تربط مدينتي دبي وهامبورغ، مسلطين الضوء على آفاق التعاون المستقبلي في رقمنة الخدمات وتطوير استراتيجية للبلوك تشين في الخدمات العامة والنقل الذاتي، وأظهر وفد هامبورغ اهتماماً كبيراً بالعمل على تطوير تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات مع دبي التي تسير قدماً في خططها للتحول إلى أذكى مدن العالم.

وأشار بوعميم إلى أن العلاقة المتينة بين دبي وهامبورغ تعود إلى أكثر من 10 سنوات من التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك لأسباب عديدة، أبرزها زيارات الوفود المستمرة على مدار العام، وتنامي التعاون بين ممثلي مجتمعي الأعمال في المدينتين، والتأثير الإيجابي الذي أحدثه منتدى دبي- هامبورغ للأعمال منذ انطلاقه قبل سنوات، لافتاً إلى وجود مجالات تعاون مشتركة إضافية يمكن أن تحقق فائدة للجانبين.

وأضاف أن غرفة دبي بنت علاقات استراتيجية مع غرفة هامبورغ، وتشارك بصفة مستمرة عبر جناح كبير ووفد تجاري في معرض الصناعات البحرية في هامبورغ، في حين تشارك هامبورغ دوماً في معرض الصحة العربي، مؤكداً أن غرفة دبي حريصة على تبادل الخبرات والمعارف بما يضمن تعزيز تنافسية القطاع الخاص وريادته في الإمارة.

مدينة ديناميكية

وبدوره أشاد عمدة مدينة هامبورغ بالتعاون البناء بين مدينتي دبي وهامبورغ، معتبراً أن دبي مدينة ديناميكية تعمل بجد على بناء مستقبلها، مشيراً إلى أن الرؤية الإيجابية والنظرة المتفائلة التي تظهرها دبي نحو استخدام التقنية في كل مجالات الحياة هي رؤية مثيرة للإعجاب.