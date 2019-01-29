التنزيلات النهائية لمهرجان التسوّق من 31 يناير حتى 2 فبراير

Ⅶ تخفيضات ضخمة قبل اختتام مهرجان دبي للتسوق | من المصدر

المصدر:
  • Ⅶ دبي - البيان
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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل العروض الترويجية الختامية في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من المهرجان، حيث يمكن للمتسوّقين التمتع بالعروض الترويجية الإضافية التي تصل حتى 90 % في العديد من مراكز التسوّق. وتستمر العروض الختامية من 31 يناير حتى 2 فبراير، حيث يقدّم أكثر من 3000 متجر أفضل الصفقات والخصومات، ما يتيح فرصةً أخيرة لا تفوّت لشراء منتجات بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه الفعالية في ختام 5 أسابيع حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية في أنحاء الإمارة، كي تتيح الفرصة للباحثين عن أفضل العروض اغتنام صفقات لا تضاهى على الأزياء والموضة والجمال ومستلزمات المنازل ومنتجات أسلوب الحياة العصرية.

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