التنزيلات النهائية لمهرجان التسوّق من 31 يناير حتى 2 فبراير

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل العروض الترويجية الختامية في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من المهرجان، حيث يمكن للمتسوّقين التمتع بالعروض الترويجية الإضافية التي تصل حتى 90 % في العديد من مراكز التسوّق. وتستمر العروض الختامية من 31 يناير حتى 2 فبراير، حيث يقدّم أكثر من 3000 متجر أفضل الصفقات والخصومات، ما يتيح فرصةً أخيرة لا تفوّت لشراء منتجات بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه الفعالية في ختام 5 أسابيع حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية في أنحاء الإمارة، كي تتيح الفرصة للباحثين عن أفضل العروض اغتنام صفقات لا تضاهى على الأزياء والموضة والجمال ومستلزمات المنازل ومنتجات أسلوب الحياة العصرية.