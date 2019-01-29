«أراضي دبي» تُطلع وفداً سنغافورياً على تجربتها الناجحة في تطوير التطبيقات الذكية

المصدر: دبي- البيان

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وفداً سنغافورياً برئاسة ليم سينج رئيس مجلس إدارة هيئة الأراضي، وذلك بحضور السفير السنغافوري لدى الدولة؛ للوقوف على تجربة الدائرة في مجال تطوير التطبيقات الذكية التي يمكن استخدامها في عمليات تسجيل الأراضي.

وقدم سلطان بن مجرن شرحاً عاماً عن مراحل التحول الرقمي، الذي يعتبر جزءاً مستمراً في عملية تحديث أساليب العمل في الدائرة. وأشار إلى أن التسجيل العقاري في دبي محتل المرتبة السابعة، وأن العمل جارٍ للوصول للمركز الأول.

وأكد خليفة الزريم، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية الذراع التقنية لدائرة الأراضي، أهمية هذا النوع من الزيارات التي تندرج في إطار نشر المعارف، وتبادل الخبرات مع المؤسسات في الدول الشقيقة والصديقة.