«بن غاطي القابضة» تنجز 40 مشروعاً وتسلّم للملاك 6000 مسكن

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تحتفل مجموعة «بن غاطي القابضة» في دبي اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيسها، إذ حققت سلسلة كبيرة من الإنجازات والنجاحات التي أسهمت في ترسيخ حضورها اللافت في عدة قطاعات اقتصادية أبرزها التطوير العقاري والصناعة والضيافة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وانطلقت المجموعة من إمارة دبي، وفي مسيرة حافلة على مدار العقد الماضي استطاعت صقل بصماتها الواضحة في أعمالها ومشاريعها المتنوعة وتميزها في ابتكار الأنواع الجديدة من المنتجات والعلامات التجارية التي لاقت حضوراً وإقبالاً لافتاً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، إضافة إلى المستهلكين النهائيين أيضاً لترتفع بقيمة أصولها الثابتة والمدرة للدخل إلى 5 مليارات درهم.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي في «بن غاطي القابضة»: «تمتلك دبي كل المقومات للاستثمار في مختلف القطاعات التي تؤمن وتدرّ عوائد مجزية على المدى البعيد، ومن إيماننا بالرؤية المستقبلية للحكومة الرشيدة فإننا نتقبل وننفتح على جميع الفرص الاستثمارية على مستوى السوق المحلي في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون التي نجد فيها فرصاً واعدة».

التطوير العقاري

وأنجزت «بن غاطي للتطوير»، ذراع التطوير والاستثمار العقارية التابعة لـ«بن غاطي القابضة»، خلال السنوات الماضية 40 مشروعاً متنوعاً بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات درهم، ووفرت نحو 6000 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من إمارة دبي مثل «واحدة دبي للسيليكون»، و«دبي لاند»، و«جميرا فيلج سيركل».

وتعمل الشركة اليوم على تنفيذ 12 مشروعاً في مراحل مختلفة من نسب التصميم والإنجاز ستوفر خلال العامين الجاري والمقبل 4000 وحدة سكنية، بمعدل 2000 وحدة سنوياً. وتضع «بن غاطي للتطوير» نصب أعينها اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية وتخطط لإطلاق المزيد من المشروعات على أراضيها المملوكة بالكامل التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 4 ملايين قدم مربعة في مناطق مختلفة في «واحدة دبي للسيليكون»، و«جميرا فيلج سيركل»، و«الخليج التجاري»، و«الجداف»، و«مدينة دبي الطبية»، وتخطط في الوقت ذاته لامتلاك المزيد من الأراضي الحيوية.

وأطلقت الشركة في العام 2018 مشروعها الأيقوني «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» على القناة المائية في «الخليج التجاري» باستثمارات تصل إلى 400 مليون درهم. وحققت العديد من الصفقات مع عدد من الصناديق والبنوك الاستثمارية المحلية والإقليمية، كما فازت بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، كما تم اختيار الشركة من قبل مجلة «فوربس» كأفضل 100 شركة في العالم العربي، وتم اختيار محمد بن غاطي الشخصية الأكثر تأثيراً في القطاع العقاري من قبل «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.

بن غاطي للصناعة

تصل المساحة الإجمالية لمصنع «بن غاطي للأطعمة والمشروبات» ضمن منطقة «كيزاد» في أبوظبي إلى مليون قدم مربعة باستثمارات إجمالية تلامس 500 مليون درهم، وينتج العديد من المنتجات مثل «عصير راوبي» و«ميلكستر» التي تباع في متاجر «كارفور» و100 محطة «إينوك» و«زووم ماركت» وعدد من الجمعيات التعاونية، ويصدر إلى عدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تعمل شركة «بن غاطي للصناعة» على تطوير العديد من المنتجات الجديدة من العصير والمياه وتخطط للتطور والتوسع في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، وقامت مؤخراً بتشغيل خط إنتاج جديد بقيمة بلغت 20 مليون درهم بالتعاون مع شركة (KHS) العالمية لتعبئة العبوات المعدنية للمشروبات الصحية والطاقة، كما عقدنا اتفاقية شراكة مع شركة «راوخ» النمساوية لتصنيع وتعبئة منتج العصير «راوخ» في مصنعنا.

وأنجزت «بن غاطي للصناعة» مصنعاً لصناعة الخشب والألمنيوم والرخام على مساحة 100 ألف قدم مربعة ضمن منطقة «واحة دبي للسيليكون» باستثمارات تجاوزت 40 مليون درهم.

بن غاطي للضيافة

وابتكرت «بن غاطي للضيافة» 5 علامات تجارية جديدة في السوق المحلي والإقليمي في قطاع الأطعمة والمشروبات التي تنشر عبر 47 فرعاً تنتشر في المواقع الحيوية الجاذبة للزوار والسياح في دبي والشارقة وأبوظبي والعين، وهذه العلامات هي «كباقهوة» 40 فرعاً، و«مطعم أغاتي» فرعان، و«سو غاوي» فرعان، و«سلايس آند بن» فرع واحد، و«كريبتاستيك»فرعان.

وتسعى الشركة في الوقت نفسه إلى توسعة نطاق انتشارها على المستوى الإقليمي في دول منطقة الشرق الأوسط.

مدينة الفرص والنجاح والازدهار

أكد الرئيس التنفيذي في «بن غاطي القابضة» أن دبي استطاعت خلال أقل من عقدين في ظل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة خلق بيئة حضرية استثمارية متعددة ومتكاملة العناصر تربطها بنية تحتية متطورة جداً، لتكون اليوم هذه المدينة الجميلة وجهة رئيسة لأكثر 200 جنسية من شتى أطراف العالم، سواء كان للاستثمار أو العمل أو السكن أو السياحة. ومن هذا المنطلق، رفعنا في العام 2019 شعار 2X، المستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي نستهدف من خلالها مضاعفة إيرادات المجموعة في شتى القطاعات مع التركيز على التوزيع والتسويق ومضاعفة نسبة الأداء والإنتاجية لكوادرنا.