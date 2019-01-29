935 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 935 مليون درهم حيث تم تسجيل 249 مبايعة بقيمة 575 مليوناً، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 120 مليوناً و224 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 455 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول.

وتصدرت وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 70 مليوناً.

وسجلت الرهون 360 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 345 مليوناً و17 رهن فلل وشقق بقيمة 15 مليوناً، وكان أهم الرهون بمنطقة مدينة المطار بقيمة 206 ملايين ورهن في الكرامة بقيمة 55 مليوناً.