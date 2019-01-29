«اقتصادية الشارقة»: 5158 رخصة بالمنطقة الشرقية و7030 بالوسطى

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 5,158 رخصة تجارية في المنطقة الشرقية من الإمارة و7030 رخصة بالمنطقة الوسطى تنوعت من حيث النشاط، بحسب سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الذي أشار إلى أن عدد الفروع الخارجية للدائرة 5 فروع، تقدم كافة الخدمات.

وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في المنطقة الوسطى والشرقية إذ أصدرت الدائرة تقريرها 2018 عن حالة التنمية في المناطق الجغرافية للإمارة، ولا سيما المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. وأوضح أن التقرير أشار إلى ارتفاعات في رخص الأعمال، ولا سيما في المنطقة الوسطى التي تشهد نمواً اقتصادياً من خلال المشاريع والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظة الله ورعاه حيث ارتفعت حركة استدامة الرخص بنمو 10% وسجل الإجمالي ارتفاعاً قدره 3%.

لقاءات

وأشار خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع إلى أن الدائرة عقدت لقاءات مع عدد من المستثمرين من عدة قطاعات وذلك للحديث حول المعوقات التي تواجه المستثمر في المدينة من لحظة استخراج الترخيص إلى الانطلاق في غمار العمل والتجديد، وتوفير الحلول الجذرية والعملية لجميع الملاحظات التي يبديها المستثمرون في سبيل تعزيز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات العاملة في الإمارة.