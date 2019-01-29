فروع «غرفة الشارقة» تنجز خطتها التشغيلية لعام 2018

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أنجزت إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة خطتها التشغيلية لعام 2018، معلنة عن نجاح فروع الغرفة الأربعة في مناطق الذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن بتحقيق جميع المستهدفات وتنفيذ كل البرامج المخطط لها خلال العام الماضي.

وأكد خليل المنصوري مدير إدارة فروع «غرفة الشارقة»، حرص فروع الغرفة الثالثة على تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستثمرين مشيراً إلى أن الإدارة تتطلع إلى مضاعفة جهودها خلال العام الجاري لمواصلة البناء على ما تحقق وإطلاق المزيد من المبادرات، ترجمة لرؤية الغرفة بأن تكون محرك النمو لمجتمع الأعمال، وجعل الشارقة مركزاً عالمياً.