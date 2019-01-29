«صندوق خليفة» و«اقتصادية أبوظبي» يدعمان ريادة الأعمال

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

بحث صندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عدداً من المبادرات والمشاريع والبرامج والمحفزات الداعمة لريادة الأعمال وتقديم كافة أنواع الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز مساهمتها في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عبدالله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع مع راشد البلوشي وكيل الدائرة بالإنابة في مقر الصندوق بأبوظبي مؤخراً بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واطلع وكيل الدائرة خلال الاجتماع على نموذج العمل في الصندوق والتحديات التي تواجه رواد الأعمال المواطنين خلال مسيرتهم العملية والتي قدم بموجبها الصندوق عدداً من المقترحات التي تهدف إلى تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين بهدف استعراض عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية بما يحقق الأثر الإيجابي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستعرض الصندوق أهم المشاريع والأفكار التي حظيت بالدعم التدريبي والاستشاري والمالي، إضافة إلى كيفية تقييم الأفكار وانتقاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستحق الدعم، والعمل مع رواد الأعمال المواطنين لمساعدتهم على اجتياز التحديات وتخطي الصعوبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم في ريادة الأعمال في الدولة.