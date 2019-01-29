«الوطني للمشاريع» يناقش مهارات الابتكار في ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - التابع لوزارة الاقتصاد - أساسيات التدريب ومهارات الابتكار والأساليب التدريبية الحديثة في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال البرنامج التخصصي المتقدم الذي نظمه البرنامج بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط من دولة الكويت في إمارتي أبوظبي ودبي بحضور 20 متدرباً من 10 جهات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف إمارات الدولة.

وتضمنت الدورات - التي اختتمت أمس وتم إعدادها وتقديمها على يد نخبة من المدربين المؤهلين - تدريبات وتطبيقات عملية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إن تنسيق هذه الدورات يأتي ضمن خطة البرنامج، لتحقيق أهدافه بإعداد دورات تدريبية متخصصة للارتقاء بالمستويات المقدمة في مجال تدريب المدربين في قطاع ريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.