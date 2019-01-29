دبي فستيفال سيتي يقدم مزايا لمستخدمي بطاقات الفطيم الائتمانية للمعاملات العقارية

المصدر: دبي- البيان

كشف دبي فستيفال سيتي، المشروع الضخم المتكامل الذي تمتلكه وتديره مجموعة الفطيم العقارية، عن اعتماده بطاقة ائتمان الفطيم بهدف توفير المرونة للعملاء عند القيام بعمليات شراء أو تأجير عقارات ضمن المشروع. ويساعد ذلك على تسهيل عملية تسديد مبالغ وديعة التأمين أو رسوم الإيجار أو الحجز عبر بطاقة الفطيم الائتمانية الخاصة بهم فضلاً عن حصولهم على مجموعة إضافية من المزايا.

وأصبح بإمكان العملاء الآن تسديد رسوم معاملاتهم العقارية في جميع المجمعات السكنية الثلاثة، مرسى بلازا والبادية ريزيدنسز والبادية هيل سايد، والتمتع بمستوى إضافي من الراحة والانتقال إلى الوجهة السكنية الرائدة متعددة الاستخدامات والتي تضم مرافق مميزة بما في ذلك المساحة التجارية (فستيفال تاور)، والمؤسسات التعليمية (المدرسة الأمريكية العالمية ومدرسة ديرة الدولية)، والوجهة الترفيهية والرياضية والاجتماعية الملائمة للعائلات (نادي العريش) إضافة إلى مركز التسوق بدبي فستيفال سيتي مول.

ويمكن لحاملي بطاقات ائتمان الفطيم الاستفادة من تسهيلات تحويل الرصيد مجاناً مدة تصل إلى 12 شهراً من دون اقتطاع رسوم الخدمة، ومن دون رسوم سنوية لبطاقة الائتمان الرئيسة وإمكانية الحصول على عدد من البطاقات الإضافية غير محدود لأفراد الأسرة المباشرين ومن دون تكلفة .