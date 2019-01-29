غرفة عجمان تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان - البيان

ترأس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة عجمان حول الذكاء الاصطناعي ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة لموظفيها بحضور سالم السويدي المدير العام.وأكد المويجعي أهمية الحلقات النقاشية لمناقشة جملة من المواضيع تواكب عمل الغرفة وتعزز خبرات الموظفين ضمن خطة تؤكد الاهتمام بتطوير الكادر البشري بغرفة عجمان والخروج بنتائج وتوصيات تنعكس على أداء ومخرجات العمل وتطويره.

قدّم الحلقة النقاشية عدي الحيالي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، حيث أوضح أن الذكاء الاصطناعي يعد من أهم نتاج الثورة الصناعية الرابعة الذي جاء ليعزز برمجة الحاسوب بحيث يمكنه من القدرة على التفكير واتخاذ القرارات وحل المشكلات بطريقة تحاكي قدرات الإنسان.