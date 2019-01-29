«إنفستكورب» يستحوذ على «هيلث بلاس منجمنت»

المصدر: دبي- البيان

أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس، استحواذه على «هيلث بلاس منجمنت»، وهي شركة متخصصة في توفير خدمات إدارة الأعمال والتشغيل ضمن قطاع العيادات الطبية المستقلة في سوق الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. ولم يتم الإفصاح عن حجم هذه الصفقة. قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب: يتماشى الاستحواذ على «هيلث بلاس» مع استراتيجية إنفستكورب للاستثمار في الشركات الناجحة التي يديرها مؤسسوها، وتمتلك خبرة واسعة ضمن مجالات تخصصها. وتتمتع «هيلث بلاس» بسجل حافل بالنجاح في مساعدة الأطباء على تأسيس مشاريعهم الطبية الخاصة بهم، ونتطلع للعمل مع ستيوارت بلومبرج، الرئيس التنفيذي ومؤسس هيلث بلاس، لمواصلة الزخم الذي تحققه الشركة والانتقال بها إلى المرحلة التالية من مسيرة نموّها.