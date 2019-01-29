«إبيكورب» تشارك في تجمع بنكي لتمويل «يلو دوور إينيرجي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، أمس، مشاركتها في استثمار مباشر يضم عدداً من البنوك والمؤسسات الدولية والإقليمية لدعم شركة «يلو دوور إينيرجي» بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليون دولار. وسيسهم هذا التمويل في توسعة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة الشمسية وحلول كفاءة استهلاك الطاقة في الأسواق الناشئة، إلى جانب توليد 300 ميغاواط من الطاقة خلال السنتين المقبلتين.

وتعد شركة «يلو دوور إينيرجي»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، من الشركات البارزة في تطوير محطات الطاقة الشمسية>

والاستثمار هو الأول لإبيكورب في قطاع الطاقة المتجددة وأنظمة توليد الطاقة الشمسية، كما يعد من أكبر عمليات التمويل الخاص المباشر في قطاع توليد الطاقة الشمسية التجارية والصناعية بالمنطقة. وتعتزم إبيكورب زيادة استثماراتها في القطاع.