«إيه دي جلوبال إنفستورز» تحصل على ترخيص من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة «إيه دي جلوبال إنفستورز ليمتد»، وهي شركة تابعة لشركة أبوظبي للاستثمار، على رخصة إدارة الأموال والأصول من هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

والشركة متخصصة في إدارة الدخل الثابت، وتقدم خدماتها للمؤسسات من صناديق استثمار وحسابات منفصلة. وتتخصص الشركة بإدارة السندات والصكوك الصادرة من حكومات وشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر الإطار التنظيمي للسوق ونظام حوكمته القائم على القانون العام الإنجليزي، منصة جذابة واستراتيجية للشركة .

وقال ستيف بارنيت، مدير التطوير بسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: نرحّب بانضمام الشركة لمركز أبوظبي العالمي واختيارها منصة عملنا من أجل توسيع نطاق أعمالها ووجودها.