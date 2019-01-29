«اقتصادية عجمان» تعفي التراخيص الجديدة من شرط الموقع

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن تطبيق حزمة من السياسات الجديدة من خلال إعادة هيكلة إجراءات وعمليات تقديم الخدمة للمتعاملين، وذلك بهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتسريع إنجاز المعاملات. وقامت الدائرة باختصار العديد من الخطوات والإجراءات، من خلال دمجها بطريقة ذكية ومبتكرة، تضمن مراجعة المتعامل لمركز الخدمة لمرة واحدة فقط، إضافة إلى خفض الوقت المستغرق في إنجاز العديد من الخدمات.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة لتسهيل تجربة المتعامل، استخراج ترخيص جديد، حيث كان في السابق يستغرق أياماً عدة، أما في الوقت الحالي فأصبح بإمكان المتعامل إنجاز المعاملة والحصول على الرخصة خلال دقائق معدودة لا تتعدى 15 دقيقة وفي خطوة واحدة، باستثناء التراخيص عالية الخطورة، والتي تتطلب موافقات مسبقة بحسب طلب الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بمنح تلك الموافقات.

ومن تلك الإجراءات، أيضاً تطبيق سياسة إعفاء جميع التراخيص من شرط الموقع خلال السنة الأولى، والتي تسهم بمجملها في تحفيز بيئة الاستثمار وتشجع على استقطاب رؤوس الأموال وفتح آفاق ومشاريع جديدة في الإمارة. وقد لاقت تلك التحسينات والسياسات استحسان ورضا المتعاملين، حيث تم قياس رضا شريحة كبيرة من المتعاملين الذين استفادوا من تلك السياسات والتحسينات وبلغ معدل الرضا 97% من الإجمالي العام.

جدير بالذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعمل مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية لتعريف رسومها لدى الدائرة، كما عملت مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية على ربط مجموعة من كبيرة من الخدمات.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري في الدائرة «تولي دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أهمية كبيرة لدعم بيئة الأعمال والاستثمار وتخفيض التكاليف والأعباء على المتعاملين، لذا عمدت الدائرة إلى تطبيق سياسات جديدة في النظام، بهدف تحسين كفاءة رحلة المتعامل وتطوير جودة مستوى تقديم الخدمة، وهيكلة وتطوير وتغيير مسارات العمل في الإجراءات الاقتصادية، فضلاً عن زيادة رضا المتعاملين على الإجراءات المتبعة»

وأفاد أحمد خير البلوشي، مدير إدارة علاقات المتعاملين، بأن الدائرة ترفع شعار «المتعامل أولاً» لذا نعمل بشكل دائم ومستمر على تحليل تجربة المتعامل، إضافة إلى الاستفادة من نتائج مسوحات ورؤى المتعاملين، وبما يضمن تحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المتعاملين، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل رحلة المتعامل للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الدائرة.