«ماجد الفطيم» و«اللولو» ضمن أبرز 250 شركة تجزئة في العالم

المصدر: دبي-البيان

أفاد تقرير ديلويت العالمية الجديد حول قطاع البيع بالتجزئة لعام 2019 بأن أهم 250 شركة لتجارة التجزئة في العالم قد حققت إيرادات إجمالية بلغت 4.53 تريليونات دولار خلال السنة المالية 2017، وهو ما يمثّل نمواً مركّباً بمعدل 5.7% في قطاع تجارة التجزئة العالمي.

وقال هيرفي بالانتين، الشريك المسؤول عن قطاع المنتجات الاستهلاكية والصناعية في شركة ديلويت الشرق الأوسط: «لا يزال الشرق الأوسط واجهة جذابة لشركات تجارة التجزئة مع وجود مجموعة إيمكي /‏‏ مجموعة اللولو العالمية وشركة ماجد الفطيم القابضة ذات المسؤولية المحدودة من بين أبرز 250 شركة لتجارة التجزئة في العالم، حيث تتميز هذه الشركات بقدرتها على التكيّف مع سرعة تحول طلب المستهلكين على الأشياء الفخمة والنفيسة، ومع توفير تجربة أكثر راحة وأقل استهلاكاً للوقت في عالم تجارة التجزئة».

وبلغت مساهمة أضخم 10 شركات لتجارة التجزئة في العالم 31.6% من الإيرادات الإجمالية لأهم 250 شركة لتجارة التجزئة خلال السنة المالية 2017. وحافظت أكبر ثلاث شركات لتجارة التجزئة على موقعها ضمن قائمة أفضل 10 شركات. وحققت أكبر 10 شركات نمواً قدره 6.1% متفوقة بذلك على معدل النمو 5.7% الذي حققته أكبر 250 شركة لتجارة التجزئة. إلا أن مركّب هامش الربح الصافي لأكبر 10 شركات كان أضعف بالمقارنة مع العام السابق وكذلك بالمقارنة مع أبرز 250 شركة.

يذكر أن أوروبا تضم العدد الأكبر من شركات تجارة التجزئة المدرجة في قائمة أبرز 250 شركة، مع 82 شركة متمركزة فيها (34.8%) بعد أن كان عددها 82 شركة في السنة المالية 2016. وتستحوذ ألمانيا على أكبر شركات التجزئة التي يبلغ متوسط حجمها 24.7 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط حجم أبرز 250 شركة الذي يبلغ 18.1 مليار دولار.

يُعدّ قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التحرك (FMCG) المقياس الأساسي لتصنيف أفضل 250 شركة تجزئة، فقد استحوذت 138 شركة (55.2% من أكبر 250 شركة لتجارة التجزئة) على 66.2% من إيرادات تجارة التجزئة العالمية في السنة المالية 2017. وبالمقارنة مع القطاعات الأخرى، يحقق تجار التجزئة في هذا القطاع أكبر متوسط إيرادات لتجارة التجزئة (21.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017).

ورغم كونه أكبر مساهم في إجمالي إيرادات تجارة التجزئة لأبرز 250 شركة، يُعد هذا القطاع منخفض هامش الربح حيث يملك أقل هامش ربح صافٍ بين جميع القطاعات (1.6% في السنة المالية 2017).