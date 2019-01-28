محمد بن راشد: الإمارات مركز جذب للشركات العالمية

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم تشهد تطورا نوعيا يعزز من جاذبيتها كخيار مفضل للشركات العالمية الساعية للدخول إلى أسواق المنطقة التي تتوسطها وقال إن الموقع الجغرافي يمثل بين طيف كبير من المميزات الأخرى مصدر دعم كبيرا لأعمال هذه الشركات إذ يمكنها من النفاذ بمنتجاتها وخدماتها إلى نطاق جغرافي واسع يضم العديد من الأسواق الناشئة والواعدة ويقطنه ما يقارب ملياري نسمة.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم لأحدث مراكز خدمات الشحن التابعة لموقع سوق دوت كوم إحدى شركات "أمازون" في دبي، والمقام على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة "دبي الجنوب"، ويعد الأول الذي يتم افتتاحه بعد استحواذ "أمازون" على "سوق" حيث بدأت تشغيله في سبتمبر الماضي بهدف تلبية الطلب المتنامي لعملاء الشركة في دولة الإمارات.

وأشار سموه إلى أن التعاون مع الاستثمارات العالمية وشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى عملية لا تنقطع مؤكدا التزام دبي بسياسات السوق المفتوح ومساعيها المتواصلة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار والمشجع لشركات ومؤسسات الأعمال على اختلاف احجامها وتنوع قطاعاتها... ودعم المنافسة الصحية بين الشركات المحلية والعالمية.

وقال سموه: "نحرص على التقاء أصحاب الشركات والاستثمارات للتعرف على أفكارهم وآرائهم والسبل التي يمكننا معها تطوير الشراكة التي تجمعنا بهم نحو الأفضل ".

و أشاد سموه بالإنجازات المتحققة في مجال جذب الاستثمارات والشركات العالمية الكبرى في دبي وما أثمرته من نجاحات كبيرة في هذا الشأن مشيرا إلى أن حجم الثقة التي يحملها المستثمرون في البيئة الاقتصادية الإماراتية كبير، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر ازدهارا للشراكة مع أهم وأكبر الشركات في العالم، في ضوء الحرص على اختيار أفضل أنماط الاستثمار المواكب لأهداف التنمية، لاسيما في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاعات الاقتصادية الجديدة وتأكيد موقع دبي كنقطة ربط بين أطراف العالم مع توجهها لبناء طريق حرير جديد بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة والعالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إعجابه وتقديره للشركات التي بدأت مشوارها من دبي ونجحت في تحقيق نجاح لافت مكنها من الخروج إلى العالمية.

وقال سموه: "انطلاق شركات من المحلية إلى العالمية شاهد على الشراكة الناجحة بين دبي ومجتمع الاستثمار على تباين حجم أعماله... ويسعدنا أن نرى شركات متميزة تتحول خلال وقت قصير من النطاق المحلي إلى العالمية... فنجاحها نجاح لنا وازدهار أعمالها خير نأمله لجميع من يقصدنا حاملا معه أحلامه، ونحن لا نتأخر في إعداد البيئة الداعمة للجميع لبلوغ طموحات أعرض ونجاحات أكبر".

واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على سير العمل في المركز وآليات وأساليب تنفيذ طلبات العملاء وآليات العمل في المركز الذي يعد افتتاحه تأكيدا لجهود الشركة المستمرة لتوسيع استثماراتها في دولة الإمارات وتعزيز رسالتها الرامية إلى أن تصبح الشركة المفضلة والأكثر موثوقية لدى العملاء على مستوى العالم، حيث يمكنهم الوصول من خلالها إلى كل ما قد يرغبون بشرائه عبر الإنترنت واستلامه بكل سهولة وراحة.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح توضيحي حول أحدث النسخ المطورة من جهاز " أمازون كيندل" الخاص بعرض الكتب الرقمية ومن بينها كتب صادرة باللغة العربية التي يدعمها النظام التشغيلي للنسخة المطورة من الجهاز والذي يتيح للقراء مطالعة مجموعة متنوعة من الكتب العربية من خلاله، وهو ما يتواكب مع توجهات دبي وقيادتها الرشيدة في تعزيز القدرة على الوصول إلى المحتوى العربي المفيد والنافع على شبكة الإنترنت لاسيما الكتب التي تشكل مصدرا رئيسا للمعرفة.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على المميزات التي يوفرها مركز الشحن الجديد حيث يوفر المساحة اللازمة لمخزون الشركات التابعة لموقع سوق كما يقدم خدماته لآلاف البائعين المستفيدين من الخدمة المعروفة باسم " تشحن من قبل سوق " في تخزين واستلام وتغليف وتوصيل منتجاتهم.

وتمكن هذه الخدمة البائعين من تخزين وشحن منتجاتهم بشكل مباشر للعملاء عبر "سوق" من أجل ضمان تسليمها في الوقت المحدد، مع توفير خدمات وحلول متنوعة مثل الدفع النقدي عند التسليم والتوصيل خلال اليوم التالي والتوصيل خلال أيام الجمعة.

وتتضمن الخدمات التي يوفرها المركز أيضا خدمة العملاء إلى جانب إدارة المنتجات المرتجعة بالنيابة عن البائعين المدرجين لديه ليمكنهم التركيز على تنمية أعمالهم بدلا من التركيز على الجوانب اللوجستية، في حين يتمتع البائعون بمرونة عالية في تحديد عدد المنتجات الراغبين في تنفيذ طلبياتها من قبل سوق، وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم.

وبهذه المناسبة، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب": "نفخر بجذب الشركات الرائدة مثل "سوق" إحدى شركات "أمازون" إلى دبي الجنوب ما يدل على أهمية الإمكانيات والاستثمارات التي وضعتها الإمارة لدعم الشركات التي تركز بشكل كامل على تطوير ونمو أعمالها.. ونحن نؤكد التزامنا ببذل أقصى الجهود المستمرة بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة في المنطقة، إضافة إلى دورنا الرئيسي كمساهم في تحسين مهارات القوى العاملة في دولة الإمارات."

من جانبه، قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لموقع " سوق دوت كوم": " نثمن عاليا زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فهي شرف كبير لنا وتمثل قيمة مهمة لتشجيع أعمالنا في دولة الإمارات والمنطقة .. فريادة الأعمال تعد بمثابة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، لذا نحن فخورون حيال الدور الذي نلعبه في تمكين العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبيع منتجاتها عبر موقعنا، بالإضافة إلى تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى ملايين المنتجات.. وعلاوة على ذلك، سيتم توفير أكثر من 600 فرصة عمل جديدة خلال العام الأول لتشغيل مركز الشحن الجديد إضافة إلى الميزات التي نوفرها للعملاء وجهات البيع على حد سواء.. و نحن فخورون بمساهمتنا في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي ".

ويتمتع جميع عملاء " سوق دوت كوم" ومستخدمو التطبيق الخاص بالموقع بإمكانية الوصول بسهولة وراحة لأكثر من 9,4 مليون منتج عبر 31 فئة مختلفة.. ويختبرون تجربة آمنة عند إجراء الطلبات، فضلا عن الاستفادة من حلول الدفع الإلكترونية المريحة، وخدمات الدفع النقدي عند التسليم، وخدمة دعم العملاء التي يقدمها الموقع.