"دبي الدولي" يحتفظ بصدارة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين

المصدر: وام

احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89.1 مليون مسافر في عام 2018.

وحظي مطار دبي الدولي بعام ناجح على مستوى خدمة العملاء بتحقيق أوقات انتظار أقصر وتوفير مرافق جديدة تجارية وترفيهية لتعزيز تجربة المسافرين.

وذكر التقرير الصادر عن مطارات دبي أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي بلغ 89 مليونا و149 ألفا و387 مسافرا بارتفاع نسبته 1 بالمائة مقارنة بالعام 2017.

واستطاع المطار تجاوز حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي وذلك في شهر يوليو حيث بلغ الرقم /8.2 مليون مسافر/ وشهر أغسطس /8.4/ مليون مسافر ما جعله الشهر الأكثر ازدحاما في تاريخ المطار منذ تأسيسه في العام 1960.

واحتفظت الهند بتصدرها لقائمة أكثر الوجهات تعاملا مع مطار دبي خلال العام الماضي حيث سجلت 12 مليونا و279 ألفا و485 مسافرا بتركيز أكبر على مدن مومباي ودلهي وكوتشين بينما جاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية على القائمة حيث سجلت 6 ملايين و471 ألفا و142 مسافرا تلتها المملكة المتحدة بفارق بسيط حيث سجلت 6 ملايين و284 ألفا و771 مسافرا.

ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة تأتي الولايات المتحدة / 3 ملايين و205 آلاف و524 مسافرا / واحتلت الصين قائمة الأسواق المهمة برقم بلغ /3 ملايين و512 ألفا و75 مسافرا / بارتفاع يبلغ 6 بالمائة وروسيا بـ / مليون و533 ألفا و654 مسافرا / بارتفاع يبلغ 14.5 بالمائة.

أما فيما يتعلق بالمدن الأكثر نشاطا مع مطار دبي فقد تصدرت لندن أكثر الوجهات تعاملا مع المطار حيث سجلت 3 ملايين و817 ألفا و889 مسافرا بينما جاءت مدينة مومباي في المرتبة الثانية /2 مليون و540 ألفا و750 مسافرا / تلتها الكويت / 2 مليون و194 ألفا و576 مسافرا/.

وشكلت أوروبا الشرقية أسرع المناطق نموا بنسبة نمو تبلغ 16.7% تلتها رابطة الدول المستقلة بنسبة 12.9 بالمائه ثم أفريقيا بنسبة 9.8 بالمائة.

كما احتفظت حركة الطيران خلال العام الماضي بثباتها النسبي بعدد 408 آلاف و251 رحلة / بانخفاض 0.3 بالمائة / بينما شهد متوسط عدد المسافرين في الرحلة زيادة طفيفة ليصبح 226 مسافرا /1.3 بالمائة/ سنويا.

وانخفضت أوقات الانتظار بمتوسط نسبته 28 بالمائة في عام 2018 بفضل تطبيق التقنيات والأنظمة الحديثة على رأسها البوابات الذكية التي طبقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتسهيل مرور المسافرين عبر هذه البوابات التي تعتبر من الأفضل عالميا.

وتعامل مطار دبي الدولي مع ما مجموعه 2 مليون و641 ألفا و383 طنا من البضائع / بانخفاض 0.5 بالمائة على مدار عام 2018 مقارنة بالعام 2017 .

أما على صعيد الحقائب فقد تعامل نظام الحقائب في مطار دبي الذي يعتبر الأطول من نوعه في العالم / 175 كيلومترا/ مع 74 مليونا و900 ألف حقيبة في العام 2018 بزيادة نسبتها 3.1 بالمائة مقارنة مع العام 2017 .