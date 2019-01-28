فلاي دبي تطلق رحلات إلى طشقند

المصدر: البيان الإلكتروني

اعلنت فلاي دبي انها ستبدأ بتسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند. وستبدأ الرحلات اعتبارا من مارس القادم بواقع خمس رحلات اسبوعياً.

وبدأت فلاي دبي خدماتها إلى منطقة وسط آسيا منذ نوفمبر 2010، ومع بدء الرحلات إلى الوجهة الجديدة ترتفع رحلات فلاي دبي إلى 33 رحلة اسبوعياً إلى 7 مدن في منطقة وسط آسيا، وهي (عشق اباد، ودوشانبه، والاماتا، والاستانة، وشيمكنت).

تعليقاً على هذه الخطوة قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن سعداء بأن نكون أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى طشقند لتعزيز العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان من خلال هذه الرحلات المباشرة.

ستعمل الرحلات الجديدة على خلق المزيد من الفرص لتنمية وتطوير القطاع السياحي وتسهيل حركة التجارة والتي تأتي ضمن التزامنا بفتح الأسواق الجديدة غير المخدومة برحلات طيران والتي توفر خيارات أوسع للسفر الى دبي وما بعدها".

تغطي شبكة فلاي دبي اليوم اكثر من 90 وجهة في 47 بلدا حول العالم. وستكون هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات وهي الشراكة التي بدأت في يوليو من العام 2017.

بالنسبة لحجوزات الرمز المشترك سيحصل مسافرو طيران الامارات على وجبات مجانية وأوزان الحقائب لطيران الامارات على الرحلات التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية والاعمال.

ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من طشقند السفر عبر دبي الى مئات الوجهات حول العالم.

من جهته قال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الالكترونية في فلاي دبي: "نحرص على توفير الراحة للمسافرين عبر الرحلات المباشرة بين دبي وطشقند. ونتطلع لأن يكون الخط الخط الجديد خيارًا مفضلًا للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن مغامرات جديدة على مسافة طيران قصيرة من مركزنا التشغيلي في دبي".