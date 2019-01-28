«لا تريبيون»: دبي تجذب أعداداً غفيرةً من رواد الأعمال

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت صحيفة «لا تريبيون» الفرنسية أن دبي تستقبل كل عام أعداداً غفيرة من رواد الأعمال الذين يتوافدون عليها لتأسيس أعمالهم التجارية وشركاتهم الجديدة في الإمارة بُغية الاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها لهم. ونشرت الصحيفة الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية تقريراً عن النصائح والمعلومات التي يحتاج رواد الأعمال الراغبون في الانتقال إلى دبي وتأسيس أنشطتهم التجارية بها إلى معرفتها.

وجاء التقرير تحت عنوان «الاستقرار في دبي: كل ما يجب أن تعرفه»، وتناول كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالإقامة في دبي، والقواعد الخاصة بإصدار تأشيرات الإقامة، بعد التعديلات التي أجرتها دبي العام الماضي في هذا الشأن. ووصف التقرير الانتقال إلى دبي لإنشاء شركات بها بأنه حل ناجع يضمن الاستفادة من عدد هائل من المزايا، وخاصةً الاقتصادية.

وأضاف التقرير إن من أهم هذه المزايا المناخ المشجع على النجاح والازدهار، البيئة التي تحتضن الأعمال التجارية وتزودها بكافة ما تحتاجه من دعم، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية المتعددة والتي تشمل الإعفاء من سداد ضريبة الأرباح وضريبة توزيعات عوائد الأسهم.