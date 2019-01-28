تغييرات وتعيينات قيادية بإدارة مركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس إجراء عدد من التغييرات والتعيينات على مستوى فريق الإدارة.

وتضمنت التغييرات تعيين أحمد بن سليم في منصب الرئيس التنفيذي والذي سيندرج تحت مسؤولياته كذلك الاضطلاع بمهام منصب رئيس المجلس الإداري. ونجح ابن سليم في قيادة مسيرة التطوّر والنمو في مركز دبي للسلع المتعددة على مدار الـ17 عاماً الماضية، وقد شمل ذلك إنشاء أبرز منطقة حرة في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 15500 شركة وتُعد أحد أبرز المراكز المرموقة على خارطة تجارة الماس والمعادن الثمينة.

واستقال غوتام ساشيتال من منصبه كرئيس تنفيذي للمركز وسيغادر نهاية أبريل القادم، بعد مسيرته الحافلة بالنجاح التي امتدت لـ5 أعوام. وكان ساشيتال انضم إلى المركز كرئيس للعمليات عام 2009، ثم تم تعيينه لاحقاً رئيساً تنفيذياً للمركز في 2014. وخلال هذه الفترة، حقق ساشيتال سلسلة من الإنجازات والنجاحات الرائعة على صعيد دعم تطوير محفظة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة وترسيخ سمعته وعلامته التجارية عالمياً.

كما أعلن المركز تعيين فريال أحمدي رئيساً للعمليات، التي ستباشر مهام منصبها الجديد بشكل فوري. وكانت أحمدي تعمل، منذ 2014، مديراً تنفيذياً للخدمات المؤسسية في المركز، الذي انضمّت إليه في عام 2008. وباعتبارها عضواً فاعلاً في فريق الإدارة التنفيذية، لعبت أحمدي دوراً بارزاً في رسم ملامح مستقبل مركز دبي للسلع المتعددة من خلال إدارة العديد من مبادرات وجهود تطوير الأعمال والأقسام المؤسسية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مركز دبي للسلع المتعددة: لطالما كان ساشيتال حاضراً وبقوّة في قصّة نجاح مركز دبي للسلع المتعددة، ونحن ممتنون للغاية لما قدمه من إسهامات متميّزة وما أظهره من جهود مضنية في خدمة المركز والتزامه تطبيق أعلى المعايير ودوره الكبير في دفع عجلة النمو التجاري.

وسيدشن المركز هذا العام مركزاً للقهوة، هو الأول من نوعه في المنطقة، مسجلاً بذلك إنجازاً جديداً ضمن مسيرة دبي الناجحة بوصفه ثقلاً بارزاً على خارطة التجارة الدولية، هذا إضافة إلى مشروع أبتاون دبي، أول وجهة متعددة الاستخدامات، والذي ينسجم مع تطورات استراتيجيته دبي الذكية الهادفة إلى الارتقاء بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا.