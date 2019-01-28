مركز دبي المالي العالمي يحتفل بـ15 عاماً على التأسيس

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نظم مركز دبي المالي العالمي احتفالاً، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسه، وفي هذا الصدد كشف النقاب عن «منطاد مركز دبي المالي العالمي»، في مبادرة تهدف إلى تجسيد رحلة النمو التي شهدها المركز منذ انطلاقته في 2004، تماشياً مع التوجيهات السديدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما ترمز المبادرة إلى الجهود المتواصلة للمركز لاستكشاف آفاق جديدة للنمو، من خلال ريادة التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع المالي.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «قطع المركز شوطاً كبيراً خلال الخمسة عشر عاماً التي مضت على تأسيسه، حققنا خلاله العديد من الإنجازات التي يعود الفضل الكبير فيها لعملائنا، الذين رافقونا طوال هذه الرحلة.

وإننا اليوم في غاية الاستعداد للانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو، مدعومين بمجتمعنا المكوّن من أكثر من 23 ألف موظف، ويضم أكثر من 2000 شركة، لنحقق معاً سجلاً جديداً من النجاحات في السنوات الخمس عشرة المقبلة، وما بعد». وستدير شركة «بالون أدفنتشرز الإمارات» عمليات تشغيل «منطاد مركز دبي المالي العالمي»، ليستمتع عملاء المركز وعامة الناس بتجربة لا تنسى.