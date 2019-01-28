«ديار» توقع اتفاقية إدارة عقارات مع «بالحصا الدولية»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقعّت «ديار لإدارة العقارات»، ذراع إدارة العقارات التابعة لـ«ديار للتطوير» اتفاقية شراكة مع «بالحصا الدولية»، تتولى بموجبها إدارة مجموعة من المشاريع متعددة الاستخدامات التابعة للشركة في أبوظبي ودبي والشارقة.

وقال أحمد السويدي، نائب الرئيس لإدارة العقارات في شركة «ديار»: تساهم ديار لإدارة العقارات في تحسين دورة حياة المباني عبر مجموعة متكاملة من الخدمات، وتسعدنا إضافة العقارات التابعة لشركة بالحصا الدولية إلى محفظة عقاراتنا المتنامية ونتطلع قدماً إلى بناء شراكة طويلة ومثمرة بين الطرفين.

وقال سعيد بالحصا، العضو المنتدب في شركة بالحصا الدولية: بتعاوننا مع ديار لإدارة العقارات، وجدنا شريكاً يتمتع بالخبرة والموثوقية التي تضمن جاذبية عقاراتنا لدى المستثمرين، فضلاً عن الضمانات الإضافية التي يوفرها العمل إلى جانب شركة متخصصة لتلبية مختلف المتطلبات المتعلقة بإدارة العقارات.