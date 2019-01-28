«تنظيم الاتصالات» تحصل على شهادة المواصفة الأوروبية في إدارة الابتكار

المصدر: دبي- البيان

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شهادة المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار. وتسلم حمد المنصوري، مدير عام الهيئة الشهادة من كولين راشميري، مدير عام المطابقة والمخاطر في المعهد البريطاني للمعايير في الشرق الأوسط وإدارة أفريقيا.

ويأتي حصول الهيئة على المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار(CEN/‏TS 16555-1:2013) نتيجة عملها على إعداد منظومة متكاملة لإدارة الابتكار على المستوى المؤسسي، وتحقيق الريادة في تطبيق الاقتراحات الابتكارية وتقديم الخدمات وفق أسس ومعايير عالمية.

وقال حمد المنصوري: يعد الابتكار من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان متحدون في المعرفة، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها، كما أن الابتكار هو أحد الأسس التي يقوم عليها عمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تمتلك الهيئة استراتيجية خاصة بدعم وتعزيز ونشر ثقافة الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في هذا المجال.

وأكد المنصوري أن حصول الهيئة على شهادة المواصفات الأوروبية في نظام إدارة الابتكار إنما هو دليل على نجاعة الخطط التي اتبعتها الهيئة في هذا المجال وأضاف: استناداً إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، حرصت الهيئة على تفعيل استراتيجية الابتكار وتوفير كل الموارد اللازمة لتحقيق رؤية الدولة، مستندة إلى أدوات إدارة الابتكار، وتقييم نتائج الابتكار والأفكار، والتخطيط والتحسين وتمكين العوامل الداعمة لمنظومة الابتكار.