إقبال منقطع النظير على مشروع «غاردينيا تاون هومز» لـ«وصل»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت وصل للعقارات أمس نجاحها في بيع مشروع «غاردينيا تاون هومز» بالكامل خلال إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الذي كان مقررًا طرحه نهاية العام القادم حسب خطة الشركة.

وكانت الشركة قد فتحت المشروع لغرض الزيارة والمعاينة فقط في 20 يناير، واستجابة للطلب غير المتوقع من العملاء على المشروع القريب من مركز ابن بطوطة على شارع الشيخ زايد في دبي، قررت الشركة فتح باب البيع في اليوم التالي، تلبية للطلب الشديد، مع طرح نصف عدد الفلل للبيع، ليتم بالفعل بيع 128 فيلا في المرحلة الأولى في يوم واحد، مسجلة بذلك إقبالاً منقطع النظير من قبل المهتمين على مجمع الفلل المتوقع إنجازه بالكامل خلال العام الجاري، ما يؤكد جاذبية سوق دبي العقاري وحيويته.

ولم تلجأ وصل إلى الدفعات طويلة الأجل التي تتراوح مدتها من 5 - 8 سنوات، بل أتاحت فرصة السداد للمستثمرين حتى العام 2020، وقامت بالإعلان عن «باقة المستثمر»، والذي يمكن للمستثمر بموجبها الدفع حتى نهاية العام الحالي أو نهاية العام 2020. وقدمت خصمًا بنسبة 2% للمستثمرين، شريطة تسديد كامل الدفعات المستحقة قبل نهاية العام الحالي.

ويعزى قرار الشركة إلى سببين، أولهما أن المشروع سيتم إنجازه تمامًا بنهاية العام، حيث يمكن للمشترين الانتقال للعيش في الفلل أو تأجيرها من خلال وصل. كما قدمت وصل للمستثمرين خيار تأجير وإدارة الفلل، كخدمات إضافية اعتمادًا على خبراتها في هذا المجال.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «كان من المقرر عرض المشروع للزيارة والمعاينة فقط الأسبوع الماضي، لكن قمنا بطرح المرحلة الأولى للبيع، الأمر الذي يؤكد أن دبي تبقى سوقًا جذابًا للمستثمرين الذين يثقون بها، كما يعكس حيوية السوق العقاري المحلي وتحقيقه النمو الصحي والمستدام. وهنا تلعب وصل دورًا رائدًا على مستوى المطورين، وتعمل على تعزيز السوق بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق إكسبو 2020. وتعود الثقة التي نحظى بها من عملائنا إلى خبراتنا في سوق الإيجار والتطوير، وقدرتنا على إسعاد العملاء التي وصلت إلى 99%».

وكانت وصل حرصت على إتمام عمليات البيع بسرعة لراحة عملائها، وأضافت 12 كاونتر لتفادي الانتظار والوقوف في الطوابير. كما وفرت منطقة ترفيهية لضمان راحة المنتظرين ضمت عربات للطعام ومنطقة مخصصة للعب الأطفال بالإضافة إلى أماكن مريحة للجلوس.

ويقع «غاردينيا تاون هومز» في الجانب الشرقي من «وصل غيت»، بالقرب من ابن بطوطة مول. ويتألف من وحدات «تاون هاوس» من 3 و4 غرف، بواقع 155 و102 وحدة على التوالي.